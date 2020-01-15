أخبار مصر | براتب 3500 جنيه.. "القوى العاملة" توفر فرص عمل لحديثي التخرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براتب 3500 جنيه.. "القوى العاملة" توفر فرص عمل لحديثي التخرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل، بإحدى الشركات الخاصة للصناعات البلاستيكية، بمدينة الصف الصناعية، براتب يصل إلى 3500 جنيه.

وتضمنت الوظائف المطلوبة عدد 5 مهندسين "كهرباء – ميكانيكا" حاصلين على البكالوريوس، براتب يبدأ من 2500 جنيه حتى 3500 جنيه، حديثي التخرج.

كما تطلب الشركة 20 عام خط إنتاج، بمؤهل متوسط براتب 2200 جنيه، وأن لا يتعدى عمرهم عن 26 عام ولا يقل عن 22 عام.

ولكل من يريد الوظيفة يتواصل مع المدير المسئول الأستاذ مينا فايق منصور، 01274657288.

