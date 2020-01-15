أخبار مصر | رئيس حي الدقي يكشف حقيقة غلق كافيه الفنان سعد الصغير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حي الدقي يكشف حقيقة غلق كافيه الفنان سعد الصغير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح، حملة لإزالة إشغالات كافيه مملوك للفنان سعد الصغير.

ونفى "عبد الفتاح" في تصريح إلى "بوابة الخليج 365"، غلق كافية الفنان سعد الصغير، مؤكدًا أنه يمتلك رخصة سياحية لافتتاحه؛ حيث قامت الأجهزة التنفيذية للحي برفع إشغالات الطريق الخاصة بالكافيه، منعًا لإزعاج المواطنين.

وقال: "كنا في جولة لإزالة الاشغالات بالحي، فوجئنا بإشغالات الكافيه على الطريق، وتسبب أذى للمواطنين والمارة، كما اشتكى عدد من المواطنين منها".

وأكد أن الفنان سعد الصغير قدم جميع الأوراق للحصول على تصريح، إلا أنه لم ينتظر الموافقة وقام بافتتاحه مساء اليوم، مما اضطرهن لرفع إشغالات الكافيه ومصادرتها بمخازن الحي.

وأكد وقوع مشادات بين المواطنين والفنان سعد الصغير، إلا أن الحي قام بتهدئة الموقف، ومصادرة جميع الإشغالات، وفتح الطريق للمارة، حتى لا يقول أحد أن الحكومة تقف بجانب الفنانين على حساب المواطن.

