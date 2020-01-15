مصر | "عقب سيجارة" سر اشتعال حريق عائمة "كورنيش الجيزة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عقب سيجارة" سر اشتعال حريق عائمة "كورنيش الجيزة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رجحت معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة أن عقب سيجارة مشتعل السبب في اندلاع النيران بعائمة "سفاري"، بشارع البحر الأعظم، بكورنيش الجيزة، وتبين أن العائمة لا تعمل منذ عام 2014.

وتوصلت التحريات إلى أن العائمة لا يتواجد عليها أفراد أمن لحراستها، ما يدفع عددًا من الشباب إلى دخولها، وشرب السجائر داخلها، وأن أحدهم ألقى عقب سيجارة مشتعل تسبب في نشوب الحريق، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

وسيطر رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، عمليات السيطرة على حريق هائل شب في عائمة على كورنيش النيل بشارع البحر الأعظم بمنطقة الجيزة.

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وتلقى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى العائمات المطلة على كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الجيزة.

ودفع مدير الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء وتمكنت القوات من فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، ومحاصرة ألسنة اللهب، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق بالتنسيق مع لنشات الإطفاء النهري.

وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

