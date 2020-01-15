شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي يعقوب لـ«المصري اليوم»: قانون نقل الأعضاء الحالي يؤلمني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السير مجدي يعقوب، إن قانون نقل الأعضاء الحالي يؤلمه. وأضاف في حوار لـ«المصري اليوم»، بعدد الأربعاء: «للأسف قانون نقل الاعضاء الحالى يؤلمنى، لأن قوانيننا ما زالت في مصر تقف عائقا أمام إنقاذ كثيرا من الأرواح لعدم إتاحة نقل الأعضاء إلى المحتاجين برغم أن العالم تقريبا تحول إلى إجازة التبرع ونقل الأعضاء، من أجل إنقاذ حياة إنسان، فنقل الأعضاء هبة الحياة لكن الدستور المصرى يرفض تلك الهبة ونسى أن جميع الأديان إسلام ومسيحية ويهودية حبذت نقل الأعضاء إلا أن الأفكار لدينا ما زالت عالقة بخرافات قديمة قد عفا عليها الزمان وتؤدى إلى غل يد المساعدة لمن يحتاجها».

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وتابع يعقوب: «أناشد من خلالكم الشعب والدولة والمسؤولين أن يعوا جميعا الأهمية القصوى لنقل الأعضاء والتى يمكن أن تدخل السعادة على أسرة بالكامل عن طريق شفاء أحد أفرادها أناشد الجميع أن يساعدوا المرضى عن طريق نقل الأعضاء وهو أمر ليس فيه ضرر على أحد لأنها تأتى من شخص متوفى».

وقال طبيب القلب الشهير: «الموت الحديث وفقا للعلم والاتفاقات الطبية العالمية هو موت جذع المخ بمعنى أن حدث وفاة جذع مخ لشخص فقد أصبح في عداد الموتى وليس الموت عن طريق توقف الدورة الدموية بالكامل كما يعتمد المصريون لأن هناك فارقا كبيرا ويجب أن نعرف أن أعضاء الشخص المتوفى بجذع المخ تكون حية وسليمة ويمكن نقلها بسهولة أما عند الانتظار لحين توقف الدورة الدموية بالكامل لمدة ما تموت الأعضاء وحتى إن لم تمت تكون في اتجاهها للتلف ونقلها صعب جدا، ولذا فإن الأعضاء الخاصة بالموت في الحالة الأولى أفضل وآمنة تماما وتزرع دون أي مخاوف، أما الأخرى فكثيرا ما تموت قبل أن يتم ذرعها في المريض».

وأضاف: «أناشد الصحافة والإعلام بعمل حملة كبرى لتوعية الناس ولفت نظر المسؤولين إلى أهمية دخولنا في منظومة نقل الأعضاء واعتماد موت جذع المخ وفاة طبيعية من أجل المرضى الذين يحتاجون إلى أعضاء وأقول لهم أحيانا نحتاج صمامات في أسوان ولا نجدها في مصر لعدم توافرها ونرسل نشتريها من الخارج بمبالغ ضخمة جدا».