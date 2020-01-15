شكرا لقرائتكم خبر عن العربية:الجيش السودانى يبدأ اقتحام المقر الرئيسى لهيئة العمليات فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن مراسلها، أنه تم البدء فى اقتحام المقر الرئيسي لهيئة العمليات في الخرطوم من قبل الجيش السوداني.

وكان مراسل قناة "العربية"، أن هناك اشتباكات بالأسلحة الثقيلة تدور فجر اليوم الأربعاء في منطقة الرياض وضاحية سوبا جنوب الخرطوم، مشيرا إلى وقف حركة الملاحة الجوية في مطار الخرطوم بالكامل. واضاف أن الجيش السوداني يسيطر على مقر هيئة العمليات بمنطقة كافوري. وتحدث مراسل القناتين عن اعتقال 43 فردا من هيئة العمليات في منطقة كافوري التي تمرد بعض من أفرادها. وقتل خلال الاشتباكات ملازم أول من القوات المسلحة السودانية في منطقة سوبا وأصيب ضابط برتبة مقدم بجروح.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز المخابرات السوداني أنه تم احتواء تمرد منسوبين من هيئة العمليات في الجهاز عبر مفاوضات قادها مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر دمبلاب. وأكد جهاز المخابرات تسليم الأفراد المتمردين لأسلحتهم. وتمكنت القوات السودانية من استعادة كل مقار المخابرات في الخرطوم من المتمردين اعتراضا على مبلغ سيخصص كمكافأة نهاية خدمتهم.

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وكانت مدرعات ودبابات للجيش السوداني دخلت إلى منطقتي كافوري والرياض في الخرطوم، في وقت غادر مواطنون من منطقة كافوري منازلهم وعمل الجيش على تأمين مسارات لهم للخروج بعد تصاعد إطلاق النار، إثر تمرد منسوبين من هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة. وذكرت مراسلة العربية و"الحدث" أن الجيش السوداني استلم مقر هيئة العمليات في كافوري.