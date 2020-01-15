شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. آخر أيام تلقى "البيطريين" الطعون والتنازلات لمرشحى التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي، بنقابة الأطباء البيطريين، إن الخميس المقبل، 16 يناير 2020، هو آخر أيام فتح باب تلقى الطعون والتظلمات والاعتراضات والتنازلات، بين المرشحين، وذلك عقب تخصيص 7 أيام عمل من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة، لتلقى الطلبات، وإعلان اللجنة الكشوف المبدئية للمرشحين على كل المستويات النقابية.

وأوضحت لجنة الإشراف على الانتخابات، برئاسة البدرى ضيف وكيل مجلس النقابة، وعضوية الدكتور محمد القرش الدكتور محمود عفيفى والدكتور عبير موافى، ومحسن البوشى، إنه من المقرر أن يتم فحص كل طلبات الطعون والتنازلات، تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين، لإجراء الانتخابات يوم 27 مارس 2020.

كانت لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، بنقابة الأطباء البيطريين، قد أعلنت فتح باب الترشح على مقعد النقيب العام، ونصف عضوية مجلس النقابة العامة، ومقاعد رؤساء النقابات الفرعية، وعضوية مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، وذلك خلال الفترة من 22 ديسمبر الماضي، وحتى 31 ديسمبر 2019، مع استمرار العمل لمدة 3 أيام لتلقى طلبات المُرشحين المُرسلة عبر البريد.

وترشح 14 طبيبًا بيطريًا، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، وذلك بعد إرسال الدكتور سامى طه رزق حسين، طلب بالتلغراف للتنازل عن الترشح، وتم قبول تنازله من قبل مجلس النقابة، وتم استبعاده من الانتخابات، والمرشحون هم: هاني السيد مرعى، علاء أحمد عبد الرؤوف السيد، حسن حلمي محمد عطية، شيرين على زكى، خالد حلمى محمد سليم، عبد العزيز محمد الجوهري، حميدة عبد الجواد محمود الشيخ، محمد عفيفى على سيف، بهاء الدين محمد صابر الغرباوي، خالد فاروق محمد عبد الحميد محمد العامرى، أحمد عبد الكريم بديع إبراهيم، عصام عبد الشكور فرحات محروس، ثروت زكى عجايبى مرقص، عصمت محمد على سيد أحمد.

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