شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تصدر نشرة إرشادات لمزارعى القمح للوقاية من مرض الصدأ الأصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المعمل المركزي للمناخ التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، نشرة الإرشادات والنصائح للمزارعين لوقاية القمح من مرض الصدأ الأصفر ويقول الدكتور احمد عوني مدير المعمل، انه بناءاً على تقارير التنبؤ بالأمراض الصادرة عن المعمل بالتعاون مع المعاهد البحثية المختصة بمركز البحوث الزراعية ، فقد اكتملت أضلاع مثلث قيام الدورة المرضية الأولى مرحلة حضانة الوبائية للمرض" والتى تعتمد علي تراكم الوحدات المناخية اللازمة لقيام دورة المرض " الحرارة اليومية الدنيا + الحرارة اليومية العظمى + ساعات ابتلال الورقة + سرعة واتجاه الرياح + الرطوبة النسبية (%) متفاعلة مع العمر الفسيولوجي للنباتات ومع وجود الاصناف الحساسة متفاعلة مع أول ظهور لجراثيم الفطر في مصايد الجراثيم.

-الاستعداد لعمليات الوقاية ضد الصدأ الأصفر على القمح فى المناطق والاحواض داخل الدلتا " وخاصة على الزراعات البدرية (في الفترة من 1-10 نوفمبر 2019 على اصناف سدس 12 وجميزة 11 وشندويل 1 بالتحديد، بالماده الفعاله دايفينوكونازول (المبيدات: تلت - فانجشو- سومى ايت - بانش - دورادو - بليز - نصر زول"

-يجب الأخذ فى الاعتبار أن مرض الصدأ الاصفر في القمح Yellow rust (Puccinia striiformis) هو واحدا من الإمراض الخطيرة التي تصيب القمح ، حيث انتشر في السنين الأخيرة في دول العالم المختلفة. حيث من المرجح أن العدوى بهذا المرض تأتي بواسطة الرياح التي تنقل جراثيم الفطر من الدول المجاورة شمالاً مثل تركيا وإيران وقبرص واليونان وايطاليا وجنوب فرنسا أو من الجنوب الشرقي من الدول التي تزرع القمح الربيعي مثل إثيوبيا وكينيا على سفوح الجبال على ارتفاع ٢٠٠٠-٣٠٠٠ متر ، ومن المعروف أن الرياح تهب على المنطقة من جميع الجهات وأن الرياح السائدة غربية الى جنوبية غربية .

الأعراض:

-تظهر الأعراض مبكرة عن مثيلها في الصدأ الأسود والصدأ البرتقالي فتظهر البثرات اليوريدية أولا على الأوراق ثم على السوق والأغماد والقنابع وتكون ذات لون أصفر منفصلة عن بعضها صغيرة الحجم يبلغ طولها حوالي ملليمتر واحد وتكون موزعة في صفوف أو خطوط طويلة متوازية بين عروق الورقة، وفي نهاية الموسم تتكون البثرات التيليتية ذات اللون الأسود وتظهر بنفس ترتيب البثرات اليوريدية ولكنها تظل مغطاة بالبشرة فتكتسب المظهر الأسود اللامع وتتميز الجرثومة التيليتية لهذا الصدأ بقمتها المشطوفة.

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الاجراء المطلوبة والعاجلة:

- ضرورة الفحص الدوري لحقول القمح والتبليغ عن الإصابات ورشها فوراً.

- محاصرة بؤر الإصابة فور إكتشافها ورشها مباشرة

- الرش الفوري بأكثر من مبيد من المبيدات التالية مع اضافة مادة ناشرة وخاصة عند الرش بعد طرد السنابل ، تلت 25% EC بمعدل 40 سم لكل 100 لتر ماء ، فنجشو 12.5% WP بمعدل 20 جم لكل 100 لتر ماء ، بانش 40% EC بمعدل 20 سم لكل 100 لتر ماء ، نصرزول 25% EC بمعدل 30 سم لكل 100 لتر ماء ،بايفيدان 250EC بمعدل 100 سم لكل 100 لتر ماء، سومى ايت 2% بمعدل 75 جم / 100 لتر ماء ، كيميدازد 50%بمعدل 50 سم / 100 لتر ماء ، ستروبي 20- 30 جم / 100 لتر ماء.

- أن يكون الرش بحجم محلول رش كبير يعني 400 لتر للفدان ويكون الرش بالماتور الكبير ويكون الرش على شكل شمسية فوق مستوى النباتات ،مع تكرار الرشة بعد 7-10 أيام وتأجيل الري حتي لا تزيد الرطوبة "الحرة".