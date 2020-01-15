وزير البترول: بدء ضخ الغاز الإسرائيلى إلى مصر بدءا من اليوم

وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الوزيرين سيقوما بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزارى لمنتدى غاز شرق المتوسط والذى سيعقد يوم الخميس في القاهرة.

ومن المقرر أن يوافق كل من وزراء الطاقة المصرى والقبرصى والاسرائيلى واليونانى والإيطالى والأردنى والفلسطينى على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد القمة.