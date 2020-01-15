شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: بدء ضخ الغاز الإسرائيلى إلى مصر بدءا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ونظيره الإسرائيلي عن بدء ضخ الغاز الطبيعى من إسرائيل إلى مصر، اليوم، وهو ما يمثل تطور هام يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعى المسال المصرية، وذلك فى إطار دور مصر المتنامى كمركز إقليمي للغاز.
وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الوزيرين سيقوما بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزارى لمنتدى غاز شرق المتوسط والذى سيعقد يوم الخميس في القاهرة.
ومن المقرر أن يوافق كل من وزراء الطاقة المصرى والقبرصى والاسرائيلى واليونانى والإيطالى والأردنى والفلسطينى على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد القمة.
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