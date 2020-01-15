شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى الدقهلية يشيعون جثمان شهيد الشهامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع الآلاف من أهالي قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا، جثمان شهيد الشهامة، الذي لقي مصرعه اليوم أثناء مطاردته لمجموعة من اللصوص، عقب سرقتهم حقيبة سيدة.

وخرج أهالي القرية، لتودع شهيد الشهامة، وسط حالة من الحزن والدموع، خاصة أنه لم يمر على زواجه سوى أسبوعين فقط، ، وأشار أهالي القرية إلى أنه كان متزوج و نشبت خلفات مع زوجته الأولي وتركها، وانفصلوا، وله بنتان منها، وقرر الزواج من أخري وأتم الزواج منذ أسبوعين، وهو يمتلك كافتيريا على الطريق، والتى شهدت وقوع حادثة اختطاف الشنطة من سيدة.

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ولقى شهيد الشهامة مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة نقل، أثناء مطاردة لمجموعة لصوص على طريق طلخا شربين بمحافظة الدقهلية، بعدما خطفوا شنطة يد من سيدة أثناء توجهها إلى عملها، وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز طلخا من أهالى مدينة طلخا، بوقوع حادث تصادم توك توك بمواطن على طريق طلخا- شربين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع محمد إبراهيم محمود إبراهيم العزيزي، وشهرته محمد العزيزي 30 سنة ، ومقيم بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا، وذلك أثناء مطاردته لشابين خطفوا شنطة يد من سيدة أثناء توجهها إلى مقر عاملها بمدرسة على الطريق.

وبسؤال شهود العيان تبين أنه أثناء توجه سيدة تدعى "صديقة ع" مدرسة، إلى عملها، اقترب منه توك توك من الخلف، وقام بخطف شنطة يدها، وذلك أمام شارع العوضى، وأطلقت السيدة استغاثة بالمارة، وبعد سماع المجنى علية الاستغاثة داخل محل عملة بكافتيريا على الطريق بجوار الحادث، على الفور استقل دراجات النارية وانطلق خلف الجناة وظل يطردهم على طريق، وأثناء ذلك قام احد الجناة بركل المجني عليه بالقدم، فسقط بدراجته النارية أسفل عجلات سيارة كانت تسير فى الطريق المقابل.