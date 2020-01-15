شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بضاحية "سوبا" جنوب الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية، بوجود اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بالقرب من ضاحية "سوبا"، التي تقع في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم.

وكان الجيش السوداني ألقى القبض على 43 فردا من قوات العمليات المتمردة في منطقة كافوري بالعاصمة الخرطوم.

وكانت قناة العربية، قد نشرت مقطع مصور لقوات ومعدات تابعة للجيش السوداني بدأت في الانتشار بعدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم، بعد انتشار أنباء عن تسلم الجيش السوادني مقر هيئة العمليات في كافوري، بعد اشتباكات مع الوحدات المتمردة.

وكانت قد انتشرت دبابات تابعة للجيش السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة الخرطوم، في إطار تحركاته للتصدي لـ "تمرد" عناصر من جهاز المخابرات العامة السابق.

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ودخلت دبابات الجيش السوداني في حي كافوري، الذي يتواجد فيه مقر لهيئة العمليات لجهاز المخابرات.

وشهد حي كافوري، في وقت سابق من الثلاثاء، تبادل إطلاق نار بين عناصر المخابرات الذين رفضوا تسليم المقر للجيش وقوات الأمن.

ويأتي تعزيز قوات الجيش في المنطقة مع اقتراب انتهاء مهلة مدتها 4 ساعات، قدمها الجيش للمتمردين لإلقاء السلاح والاستسلام.