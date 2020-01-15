شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. فحص 49 مليونا و927 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. التموين تعلن عن مناقصة جديدة لشراء زيت الطعام لطرحه على البطاقات وزيرة الصحة: فحص 49 مليون و927 ألف مواطنا ضمن مبادرة «100 مليون صحة» حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال 16 فبراير المقبل من سن يوم لـ 5 سنوات وزيرة الصحة: تطوير مستشفى بولاق الدكرور بـ 150 مليون جنيه وزيرة الصحة: تسجيل 2.2 مليون مواطن بالمنظومة فى محافظات المرحلة الأولى وزيرة الصحة: إضافة 1125 سرير إقامة بـ 24 مستشفى حميات على مستوى الجمهورية 506 آلاف طالب بالصف الثانى الثانوى أدوا امتحانى الأحياء والفلسفة والمنطق إلكترونيًا طلاب الثانوية المعدلة: امتحان الأحياء تضمن جزئيات غير مفهومة والوقت غير كاف التعليم: وضع مناهج خاصة للأطفال بالحضانة وتدريب المعلمين على طرق تدريس حديثة "الزراعة" دورة للتعريف بعينات المياه والتربة بالصوب الزراعية بـ5 محافظات "الزراعة" تؤكد فحص 130 ألف طن تقاوى بطاطس بمعامل "الوزارة" Advertisements عزاء نجل الدكتورة مايا مرسى غدا بمسجد المشير بعد صلاة المغرب فرصة تدريب لحد قريتك بالوحدات المتنقلة لوزارة القوى العاملة.. الحق قدم وزراء الخارجية والرى بمصر والسودان وإثيوبيا يواصلون مفاوضات السد بواشنطن "الرى " تكشف إزالة 49 مخالفة على النيل فى 7 محافظات .. اعرف التفاصيل وزير السياحة والآثار: إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة مشروعاً قومياً عجلات حربية وزى فرعونى.. تفاصيل التحضيرات لنقل 22 مومياء ملكية لمتحف الحضارة "السياحة والآثار" تكرم اليوم مكتشفى خبيئة " العساسيف " بالأقصر أقوى الطائرات الحربية فى الجيش المصرى.. والتزود بالوقود جوا يظهر لأول مرة دار الإفتاء: لا يجوز تجسس الزوج على زوجته أو العكس تشييع جثمان نجل رئيسة القومى للمرأة إلى مثواه الأخير بمقابر البساتين

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