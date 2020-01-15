اللقطات الأولى لحريق عائمة نيلية بكورنيش الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: انتدب اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، فريقا لمعاينة موقع حريق عائمة نيلية بشارع البحر الأعظم، مساء الثلاثاء. وحصل "الخليج 365" على مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى لاندلاع الحريق وارتفاع ألسنة اللهب بكورنيش النيل. مصدر أمني مسؤول أكد أن المركب خارج الخدمة منذ فترة طويلة، مرجحا نشوب الحريق بسبب إلقاء أحد الأشخاص عقب سيجارة. البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في عائمة "سفاري" بدائرة قسم الجيزة. Advertisements دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 7 سيارات إطفاء بقيادة رئيس قسم الإطفاء العقيد علاء خلوصي تنسيقا مع لنشات الإطفاء النهري. وانتقلت قوة من قسم شرطة الجيزة إلى محل الحريق، وفرضت طوقا أمنيا بالاشتراك مع رجال المرور؛ لتسهيل مهمة رجال الإطفاء. وأخمد رجال الدفاع المدني الحريق دون إصابات، ووجه قائد طاقم الإطفاء باستمرار سيارتين للتدخل حال حدوث طارئ. يُشار إلى أن عائمة "سفاري" تعرضت لحريقين اثنين في وقت سابق الأول عام 2014 والثاني منذ نحو 3 سنوات.

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