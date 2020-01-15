"قتلوا جوزها وهددوا ولادها".. سيدة تتقدم ببلاغ ضد أشقاء قاتل زوجها بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تقدمت سيدة ببلاغ، لقسم شرطة مصر الجديدة، تضررت خلالها من قيام أشقاء قاتل زوجها بترويج المواد المخدرة بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وتهديدهم لها وترويع أبنائها.

على الفور تم استدعاء الشاكية "ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة" وبسؤالها، أفادت بتعرضها للسب والقذف وتكسير زجاج المحل الخاص بها من قِبل أشقاء مرتكبي جريمة مقتل زوجها، وطلبت الحصول على تعهد بعدم التعرض لها وأبنائها.

وباستدعاء والدة المشكو في حقهم (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة)، وبسؤالها، أفادت بأنها الزوجة الثانية للمتوفى "زوج الشاكية"، وأنها عقب حدوث الواقعة تركت محل إقامتها هي وأولادها وأشقائها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وتقيم حالياً بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتم اتخاذ التعهد اللازم عليها وذويها بعدم التعرض للشاكية.