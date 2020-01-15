"تدخلنا ضرورة".. وزير التموين يكشف أهمية البورصة السلعية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن المخزون السكر الاستراتيجي يكفي 6 أشهر، والقمح 4 شهور ونص، والرز يكفي لمدة شهرين.
وأضاف "المصيلحي" في حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" الثلاثاء، أن الحد الآمن من السلع المستورده يكفي لمدة 3 أشهر، متابعًا: "الصوامع الجديدة التي تم تنفيذها تحافظ على زيادة معدل المخزون الاستراتيجي".
وأوضح أن مصر من أوائل الدول التي كان بها بورصة عام 1800 وهي بورصة القطن؛ لأنه سلعة عالمية وكانت مطلوبة في السوق العالمي.
وأشار وزير التموين إلى أن مصر لها خطة استراتيجة لتنموية المناطق اللوجستية والتي تجعلنا نحزن الكميات الكبيرة اللازمة من السلع التموينية الاساسية ومنها البورصة السلعية؛ مؤكدا أن البورصة السلعية تقضى على احتكار الأسواق.
وأضاف: "لا يمكن أن يحزن شخص ما سلعة ما ويعطش السوق، دون أن تتدخل وزارة التموين لتمنع ذلك".
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