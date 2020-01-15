"نتحمل ضعف القيمة".. وزير النقل يتحدث عن أسعار تذاكر السكة الحديد والمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن تكلفة تشغيل مترو الأنفاق تساوي تقريبا ضعف قيمة التذكرة الموجودة الآن.

وأضاف وزير النقل خلال استضافته في برنامج "أهل مصر" على قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء: "بالنسبة للقطارات، فإن تكلفة الرحلة الواحدة تساوي 6 أضعاف قيمة التذكرة التي تُقطع من أجل ركوب القطار أياً كان تصنيفه، وعلى سبيل المثال قطار رمسيس منوف طنطا تتكلف الرحلة الواحدة 36 ألف جنيه، وكان حجم ما نتحصل عليه من التذاكر 3 آلاف وبعد زيادتها أصبح 6 آلاف جنيه فقط".

وأشار إلى أن الدولة تتحمل الأعباء المادية بين فارق تكلفة الرحلة وأسعار التذاكر، مؤكداً أن وزارة النقل وزارة خدمية، وستستمر في تقديم الدعم من أجل تحقيق خدمة نموذجية للمواطن المصري.