الوزير: منعنا التهرب من دفع "التذكرة".. والسكة الحديد أصبحت أكثر أمانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه من المقرر أن نشهد تطورًا في وسائل المواصلات لتكون "على أعلى مستوى وتضاهى بلاد العالم المتقدمة"، عام 2024.

وأضاف وزير النقل، خلال استضافته في برنامج "أهل مصر" على قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء: "أنا راضي تماما على الجهد المبذول في وزارة النقل، ومطمئن بشكل كبير مما تم تحقيقه في منظومة النقل المصرية".

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وأوضح الوزير، أن لا يمكن أن يركب المواطن أي وسيلة نقل دون دفع ثمن التذكرة حالياً، فضلًا عن أن وسائل النقل سواءً سكة حديد أو مترو أصبحت أكثر أمانًا عما كانت عليه في السابق.

وأوضح وزير النقل، أنه عندما تولى حقيبة النقل عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، 3 خطط لتطوير منظومة النقل؛ الأولى خطة عاجلة وأخرى متوسطة المدى وأخرى بعيدة المدى، مؤكداً أن الخطة العاجلة هي التى يتم تنفيذها حاليا ومن المتوقع الانتهاء منها منتصف 2020، وهي التي تضمن سلامة وسائل المواصلات وتأمين المواطن في القطارات.

وأشار إلى أن الخطة العاجلة ومتوسطة المدى لتطوير منظومة النقل تصل تكلفتها لـ63 مليار جنيه.