"الوطنية للصحافة" تطالب وسائل الإعلام باحترام خصوصية مايا مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي: نعت الهيئة الوطنية للصحافة، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والذي وافقته المنية مساء أمس الاثنين. وقالت الهيئة في بيان اليوم: "ندرك حجم الحزن الكبير لحدث هو الأكثر قسوة على قلب أي أم، ولسيدة فاضلة عرفت بالتفاني في خدمة قضايا المرأة، وشاء الله العلي القدير أن يسترد وديعته، وتدرك الموقف الصعب الذي تمر به الأسرة الكريمة بفقدان شاب في مقتبل العمر". وناشدت الهيئة وسائل الإعلام أن تقدر أحزان الأسرة وتحترم خصوصيتها.

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