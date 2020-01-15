شبورة وضباب.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء 15 يناير (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء، ليسود طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار على غرب البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة، وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 11 24

شبين الكوم 10 23

طنطا 10 22

دمنهور 10 20

الإسكندرية 11 21

بلطيم 10 21

مطروح 10 19

السلوم 09 17

سيوة 10 17

بورسعيد 12 20

دمياط 12 20

الزقازيق 10 24

الاسماعيلية 10 24

السويس 12 22

العريش 10 22

رفح 09 21

رأس سدر 12 21

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نخل 04 23

نويبع 15 25

طابا 10 22

كاترين 06 18

الطور 11 22

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 11 24

مرسى علم 15 23

الفيوم 11 25

بنى سويف 10 25

المنيا 09 25

أسيوط 08 26

سوهاج 08 26

قنا 08 27

الأقصر 09 28

أسوان 12 29

أبوسمبل 10 25

الوادى الجديد 11 26

شلاتين 17 26

ابو رماد 16 25

حلايب 19 24

رأس حدربة 18 23