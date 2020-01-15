أخبار مصر | وزير التعليم: امتحانات الثانوية ليست من خارج المنهج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: امتحانات الثانوية ليست من خارج المنهج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" على شكاوى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي التي تزعم صعوبة الامتحانات، قائلا إن "التقييم المعدل في المرحلة الثانوية يقيس "مستوي فهم مخرجات التعلم" وليس حفظ الكتاب المدرسي، الأسئلة ليست من خارج المنهج بينما هي ليست من الكتاب ولكنها مرتبطة بمخرجات التعلم المشروحة في الكتاب".

وتابع الوزير: "أرجو الالتزام بنصائحنا بالتحضير الجيد باستخدام ما وفرناه علي منصة التعلم في بنك المعرفة مع الابتعاد عن الدروس الخصوصية كي تكون النتيجة أفضل"، مؤكدا أن هدف الوزارة هو "تغيير طريقة المذاكرة" والتأكد من "فهم مستهدفات الدرس" وليس البحث عن اجابات نموذجية لأسئلة متفق عليها.