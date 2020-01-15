شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ51، يوم 22 من شهر يناير الجاري، حيث يستمر طوال 15 يومًا، بمركز مصر للمعارض، بالتجمع الخامس.

المعرض يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنظمه وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة للكتاب، حيث تشرف الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة على تجهيزات المعرض بشكل يومى.

يحتفى المعرض هذا العام بتولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى، من خلال اختيار دولة السنغال باعتبارها دولة ضيف الشرف، وتحديد محور «مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع»، عنوانا للفعاليات التي تناقشها ندوات وفعاليات المعرض، فيما تم اختيار جمال حمدان شخصية المعرض.

وقد انطلق هذا العام، تطبيق إلكترونى، على الموبايل، باسم «معرض القاهرة الدولى للكتاب، يحمل برنامج المعرض وأنشطته الثقافية، فضلا عن أسماء الكتب المعروضة، ودور النشر الموجودة بها. ويضم المعرض في دورته الحالية 808 أجنحة، بزيادة 86 جناحا عن الدورة الـ50، في العام الماضى، ويشارك 900 دار نشر، مصرية وعربية وأجنبية، فضلا عن 99 وكيلا لدور النشر العالمية، بزيادة 153 دار نشر عن العام الماضى، من 38 دولة، فيما يشارك في الفعاليات 3502 مشارك.

ويبلغ فيها عدد الناشرين المصريين 398، و43 وكيلا، بالإضافة إلى 75 دار نشر مصرية متخصصة في كتب الأطفال و3 وكلاء، و121 دار نشر تراثية وإسلامية، بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، و7 ناشرين للكتب الصوتية والإلكترونية و3 دور نشر متخصصة في كتب ذوى القدرات الخاصة و255 دار نشر عربية.

كما يحتفى المعرض هذا العام باستضافة عدد كبير من رجال الفن والأدب والسياسة، حيث يستضيف كلا من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ووزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم، ووزير الشباب د. أشرف صبحى، ووزير التعليم د. طارق شوقى، ود. زاهى حواس، والفنانة سميحة أيوب، والسيدة نادليكا مانديلا حفيدة الزعيم نيلسون مانديلا، ود. رشا قلج المرأة الأكثر تأثيرًا في إفريقيا 2019، والمخرج المصرى يسرى نصر الله، والأديب السودانى طارق الطيب، والكاتب نبيل فاروق، والمهندس هانى عازر المشرف على بناء محطة قطارات برلين.

يضم 808 أجنحة.. و900 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية.. و99 وكيلاً لدور النشر العالمية من 38 دولة

فيما يشهد المعرض انطلاق 12 مبادرة شبابية، و12 لقاءً مع السفراء الأفارقة، و12 مبادرة إفريقية، فضلا عن اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين العرب، وانتخابات اتحاد الناشرين المصريين.

وتنشر «المصرى اليوم» البرنامج الثقافى للمعرض، خلال أيام انعقاده من 22 يناير وحتى 4 فبراير المقبل، والموزعة على عدد من القاعات، كل قاعة تضم عددا من الندوات اليومية، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء.

القاعة الرئيسية (جمال حمدان)

تشهد القاعة الرئيسية ثلاثة محاور، تناقشها مجموعة من الندوات، المحور الأول منها يتناول «مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع»، انطلاقًا من اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافى– اليونسكو 2005، وأهم ندواته: «الدبلوماسية الثقافية الأفروعربية»، و«الثقافة الإفريقية وتساؤلات الهوية»، و«الاستثمار والتنمية في إفريقيا.. رؤية مستقبلية»، و«الموارد الطبيعية وآفاق التنمية والتصنيع في إفريقيا»، و«الأمن في إفريقيا.. حتمية التعاون»، و«التنوع الثقافى.. العلاقات الإفريقية الصينية.. تاريخ ومستقبل»، و«الأدب الإفريقى.. التعدد اللغوى وثوابت الهوية».

والمحور الثانى يقدم شخصية المعرض، الدكتور جمال حمدان، فيلسوف الجغرافيا وشاعر المكان والخرائط، صاحب كتاب «شخصية مصر.. دراسة في عبقرية المكان».

أما المحور الثالث؛ فهو اللقاء الفكرى، وتستضيف فيه القاعة على مدار أيام المعرض، عددًا من المفكرين والأدباء والفنانين المصريين والعرب والأجانب، في حوار مفتوح حول مشروعاتهم، وأبرز ضيوف هذا المحور: وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، ووزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم، ووزير الشباب د. أشرف صبحى، ووزير التعليم د. طارق شوقى، ود. زاهى حواس، والفنانة القديرة سميحة أيوب، والسيدة نادليكا مانديلا حفيدة الزعيم نيلسون مانديلا، ود. رشا قلج المرأة الأكثر تأثيرًا في أفريقيا 2019، والمخرج المصرى يسرى نصر الله، والأديب السودانى طارق الطيب، والكاتب نبيل فاروق، والمهندس هانى عازر المشرف على بناء محطة قطارات برلين.

قاعة إفريقيا

وتستضيف 12 مبادرة شبابية، و12 لقاءً مع السفراء الأفارقة، و12 مبادرة أفريقية.

وتأتى المبادرات الشبابية، تحت عناوين: مستقبل المبادرات وريادة الأعمال المجتمعية، ومبادرات شبابية إفريقية، والشباب وصناعة القرار، وآفاق الحوار الثقافى الشبابى الأفروعربى، وبرنامج القيادات الشبابية العالمى، ونماذج لقصص نجاح: (مذيع الشارع، التطوع الشبابى، سجاد إخميم، وعربية الحواديت)، ودور الشراكات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أما لقاءات التنوع الثقافى الإفريقى، فتشمل مجموعة حوارات مع سفراء الدول الإفريقية، ثم قضايا حصاد الاتحاد الإفريقى 2019.

ومن المبادرات الإفريقية: قمر التنمية الإفريقية، ومبادرة مصر في قلب إفريقيا، وتحيا مصر إفريقيا، ومبادرة علاج مليون إفريقى، ولغتى إفريقية، وإفريقيا في المحافل الدولية، ومبادرة صنع في إفريقيا، وإعلان أبيدجان.

قاعة المستقبل

تم إطلاق استمارة إلكترونية للتقدم في برنامج قادة المستقبل بالمعرض، وفق معايير محددة متفق عليها، بين مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية ووزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث تقدم ما يقرب من ستة آلاف راغب بالالتحاق في البرامج الآتية:

1- برنامج ريادة الأعمال (يقوم على كيفية عمل المشروعات الصغيرة).

2- برنامج شباب المستقبل (يحوى علوم القيادة، والإدارة والتخطيط الاستراتيجى، والتفاوض، وإدارة الأزمات).

3- برنامج القائد الأفروعربى (يحوى مدخلا في علوم السياسة، والعلاقات الإفريقية العربية، ونظم سياسية إفريقية).

ويضم كل برنامج مجموعة من المحاور، يقدمها محاضرون متخصصون، ويعقب كل برنامج ندوة عامة، وهى على الترتيب:

1- الندوة الأولى: مع الأستاذ الدكتور أسامة غنيم

2- الندوة الثانية: مع الأستاذ الدكتور صفوت النحاس

3- الندوة الثالثة: مع الأستاذ الدكتور شريف الليثى

وتوزع في نهاية كل برنامج شهادة مشاركة معتمدة من وزارة الثقافة ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، ويترافق توزيع الشهادات مع الندوات العامة.

المقهى الثقافى

في المقهى الثقافى نتحاور حول أهم الظواهر الثقافية والاجتماعية بالمجتمع المصرى، في محاولة لرصدها وتحليلها، من خلال أربعة محاور، الأول بعنوان «الأدب والإثنوجرافيا، ويطرح أسئلة: هل يقدم الأدب وصفًا للواقع؟ هل الأدب يقوم بمهام العلوم الاجتماعية؟ ما هي علاقة الأدب بالواقع؟

والمحور الثانى يحتفى بمئوية تسع شخصيات مصرية، أثروا الحياة الثقافية بإسهامهم اللافت في مجالاتهم المتنوعة، وهم: سعاد منسى، والنقشبندى، وفريد شوقى، ومصطفى خليل، وبدر الدين أبوغازى، ومنير مراد، وعزيز صدقى، وعبدالرحمن الخميسى، والمشير محمد على فهمى.

والمحور الثالث، بعنوان ظواهر ثقافية اجتماعية، يتناول الصحافة الثقافية المصرية، واحتفالية مرور 40 عامًا على ورشة الزيتون، ودراسات الترجمة، وإدماج الثقافة الإفريقية في المنظومة التعليمية المصرية، وسلسلة «ما»، واحتفالية فرقة الطنبورة بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيسها، وقرية تونس بمحافظة الفيوم (نموذج للتنمية المستدامة)، احتفالية الناقد الكبير إبراهيم فتحى، والشبكات والنظم، والفن التشكيلى والهوية، وإدماج التراث الثقافى غير المادى في المنظومة التعليمية، ودور المؤسسات الثقافية المستقلة.

أما المحور الرابع، فسيكون تحت عنوان «ملتقى الشباب.. الكتابة ووسائل التواصل الاجتماعى»، ويناقش الموضوعات الآتية: سنة أولى نشر، وشباب يبدعون للأطفال، وأبناء أحمد خالد توفيق، وشعراء الكلاسيكية الجديدة، ومبدعو الترجمة، والبحث عن قصة جديدة، وموجة جديدة من شعراء قصيدة النثر، والمرأة شاعرة، وشباب يحصدون جوائز كبيرة، وشعراء العامية الجدد، وشباب يبدعون في الأقاليم.

كاتب وكتاب

تستضيف قاعة «كاتب وكتاب» مجموعة مختارة من الكُتاب في مختلف التخصصات، ممن صدرت أعمالهم في 2019، ووُزعوا على أربعة محاور، هي:

المحور الأول: إفريقيا في كتاب.. والمحور الثانى: صدر حديثًا... والمحور الثالث: أقلام نسائية... والمحور الرابع: تنوعات ثقافية.

Advertisements

ضيف الشرف

دولة ضيف الشرف هذا العام هي جمهورية السنغال، وبرنامجها يشمل ما يلى: الشيخ أنتا ديوب.. المثل الأعلى لإفريقيا

.. المتحدث: الدكتور باباكار نداك مباى.. وليوبولد سيدار سنغور وشعر الزنوج.. المتحدثان: رافئيل نداى (رئيس مؤسسة سنغور).. والكاتب والشاعر: حميدو سال.. الأدب السنغالى باللغة الفرنسية.. الموروث والاتجاهات.. والمتحدث: الكاتب أبوالعلاى راسين (مدير نصب النهضة الإفريقية)

الأدب السنغالى باللغة العامية.. والمتحدث: الكاتب مامادو ديارا ضيوف..، روايات وقصص الأطفال.. الجذور والانفتاح.. المتحدث: الدكتور باباكار نداك مباى. كما يدشن معرض القاهرة بالتنسيق مع شركة ستورتيل العالمية للنشر الصوتى، الجزء السابع والأخير من سلسلة هارى بوتر، بعنوان «هارى بوتر ومقدسات الموت» بحضور القارئ السورى الشهير سمعان فرزلى.

بالإضافة إلى مجموعة من الندوات حول دول ضيوف الشرف في الدورات السابقة.

ملتقى الإبداع

جديد ملتقى الإبداع هذا العام هو محور تحت عنوان «الإبداع العربى»، يناقش مجموعة من القضايا، منها: الكتابة العلمية بين المنهجية والإبداع، والوسيط الرقمى وآفاق الكتابة، والفلسفة ومستقبل النقد العربى، والمسرح العربى من الكتابة إلى العرض، وورش الكتابة.. ما لها وما عليها، والجيل الأدبى، وراهن الشعر العربى وقضايا الواقع.. بالإضافة إلى محاوره الثابتة حول «مائدة السرد» ويناقش عددًا من الروايات والمجموعات القصصية الصادرة عام 2019، و«فى ديوان الشعر» ويناقش دواوين شعرية بالفصحى والعامية المصرية.

قاعة الشعر

وتصدح قاعة الشعر هذا العام بأصوات مجموعة متميزة من شعراء مصر والوطن العربى والعالم ينتمون إلى أجيال مختلفة، يضيئون بقصائدهم أجواء المعرض، نذكر منهم: على الدمينى (السعودية)، وإبراهيم داود، وفاطمة قنديل، وعبدالرحمن مقلد، وعزت الطيرى، ومحمد على شمس الدين (لبنان)، ودرويش الأسيوطى، وحسين القباحى، وغسان الخنيزى (السعودية)، وعماد غزالى، وهيروشى ثانيوشى (اليابان)، وأنجلينا بونج (ماليزيا)، وناهد الشمرى (العراق)، وعلوى الهاشمى (البحرين)، ووئام غداس (تونس)، وخلود المعلا (الإمارات)، وإيزاك ألاونزا (إسبانيا)، وجومانا مصطفى (الأردن).

وتصاحب الأمسيات مجموعة من اللقاءات المفتوحة مع شعراء بارزين، مثل: محمد سليمان، وزين العابدين فؤاد، ومحمد على شمس الدين. ويديرها نقاد كبار، منهم: د. صلاح فضل، ود. شيرين أبوالنجا، ود. صلاح السروى.

قاعة البرنامج المهنى

يقام فيها للمرة الأولى في تاريخ المعرض برنامج يهتم بصناعة النشر، وحقوق الترجمة بالتعاون مع دور النشر الخاصة تحت مسمى

(Cairo Calling)، يأتى فيه مجموعة من صناع النشر في العالم، يعقدون اجتماعات مهنية مع الناشرين المصريين، ويطلعون على أحدث الإصدارات الفكرية والإبداعية من أجل ترجمتها إلى اللغات الأخرى.

كما تتعرض النقاشات داخل تلك القاعة لموضوعات وقضايا ملحة، تخص الكتاب وصناعته، أهمها: انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين المصريين، وتقنيات وتسويق وبيع الكتب، كما تبحث عن إجابات لأسئلة مطروحة بقوة، مثل: كيف تبيع حقوق النشر؟ وكيف تكون وكيلاً أدبيًّا؟

بالإضافة إلى استضافتها مجموعة من حفلات توقيع تمثل هيئات ودور نشر مختلفة، كمركز الحضارة العربية، واتحاد الكتاب، وسلسلة كتابات جديدة، ودار أخبار اليوم، ودار نهضة مصر.

حفلات التوقيع

حفل التوقيع هو فرحة الكاتب والقارئ معًا، كلاهما ينتظر الآخر ويسعى إليه، وفى دورة هذا العام تتنوع حفلات التوقيع وتتوزع على القاعات المختلفة، وتقام تحت شعارات متباينة، فمنها: حفلات توقيع كبار الكتاب، وحفلات توقيع داخل البرنامج المهنى، وحفلات توقيع بأجنحة دور النشر المختلفة، فضلًا عن «حفل توقيع بأجر» يُنظم عبر آلية محددة من خلال مسؤولى الهيئة المصرية العامة للكتاب.

قاعة السينما

تستضيف هذا العام عددًا من أبرز نجوم السينما وصناعها، منهم: يسرا، ولبلبة، وآسر ياسين، ومصطفى شعبان، وإياد نصار، ومحمد فراج، وأحمد مراد، وعبدالرحيم كمال، وأُنسى أبوسيف. وتعرض أهم الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، وأفلام الرسوم المتحركة، ومجموعة من الأفلام الروائية الطويلة، منها: «رمسيس راح فين»، و«الكنز 1 و2»، و«الفيل الأزرق»، و«لما بنتولد»، و«احكى لى»، و«بين بحرين»، و«صورة الفارس والأمير»، و«ستموت في العشرين»، وسيعقب كل عرض ندوة حول العمل وموضوعه.

قاعة الفنون التشكيلية

تدور فعاليات قاعة الفنون التشكيلية حول الهوية المصرية في الفنون والحرف التقليدية والشعبية والآثار، ودراسة العلاقة بين الماضى والحاضر، بالإضافة إلى إشكاليات فنون «الميديا الجديدة» والعلاج بالفن، والتركيز على علاقة الهوية المصرية بالآخر، وخاصة بالثقافات الإفريقية، وذلك عبر مجموعة من الندوات وورش العمل والمعارض، وهى: اللوحة التشكيلية ومخاطبة الجمهور، والرموز المصرية والشعبية في أعمال الفنانين المصريين، وابدأ مشروعك الصغير– الحرف اليدوية، والعلاج بالفن، وفنون مصر الإسلامية، وكيف ترسم الكاريكاتير، وكيف ترسم البورتريه، ورسم بورتريهات ساخرة للجمهور بجوار جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومعرض فن تشكيلى لإنتاج طلاب وأعضاء التدريس بالمعهد العالى للفنون التطبيقية بمدينة السادس من أكتوبر، ومعرض الكاريكاتير العام، ومعرض كاريكاتير نجيب محفوظ، وورشة عمل للأطفال ذوى القدرات الخاصة بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية الثقافية.

جناح الطفل

يهدف هذا النشاط إلى تنمية الطفل المصرى وبنائه، من خلال المشاركة الفاعلة في معرض الكتاب بمختلف الفعاليات: (الورش الفنية، والعروض التفاعلية، والفنون القولية، وركن طل على كتابك). ويضم الجناج ركن الورش الفنية، ويهدف إلى بناء مهارات الطفل من خلال الورش الفنية بمختلف أنواعها من رسم وتلوين على الخزف، وتدوير للمخلفات البيئية، ورسم أقنعة إفريقية، وجداريات وحروف فرعونية، وتصنيع العرائس المختلفة كالأراجوز وعرائس المسرح.

ويشهد الجناح أيضًا الورش التفاعلية للأطفال حول ترشيد الاستهلاك، وورش الدمج بالاشتراك مع المجلس القومى للأشخاص ذوى القدرات الخاصة، والورش التفاعلية السنغالية (ضيف الشرف)، وورشة اصنع لعبتك بنفسك، وورش مسرح الطفل المتنوعة، وصناعة الأراجوز وعرائسه، وورشة كيف تكتب سيناريو بالاشتراك مع المركز القومى لثقافة الطفل، بالإضافة إلى ورشة الرسوم المتحركة.

وركن الفنون القولية، يشمل الكثير من ورش الحكى بمختلف أنواعها (تثقيفية، توعوية، ترفيهية، تاريخية... وغيرها)، ومنها ما يتحدث عن الأراجوز المصرى، وكيفية اختيار كتاب للطفل، وتعديل السلوك العدوانى، واكتشاف الموهبة الأدبية، والتربية الإيجابية، بالإضافة إلى الكثير من حفلات التوقيع لمجموعة من كُتب الأطفال، أبرزها: «سنابل الأمل»، و«حنان في بحر المرجان»، و«ظل الفيل»، و«سبل السعادة»، وتُعقد مجموعة من اللقاءات مع كتّاب الطفل يوميًا، منهم: أحمد عبدالمنعم، وأحمد طوسون، ورانيا حسن، وأحمد فضل شبلول، وفاطمة المعدول.

وجديد برنامج الأنشطة الخاصة بالطفل هذا العام، هو ركن «طل على كتابك»، وهو ركن للمطالعة اليومية.

النشاط الفنى

يعد النشاط الفنى فاكهة أنشطة المعرض وفعالياته ووجبته المفضلة بالنسبة لغالبية جمهوره، من مختلف الأجيال، لاسيما عشاق الفنون المختلفة. وتتوزع فعاليات النشاط الفنى على أربعة محاور رئيسية:

- المحور الأول (فنون ومواهب): وتقدم من خلاله وزارة التربية والتعليم عددًا من طلابها الموهوبين عبر مسابقات فنية مختلفة.

2- المحور الثانى: فرق خاصة، ومن هذه الفرق (فرقة السمسية، والفرقة الصينية، والفرقة الروسية، وفرقة المدار، وفرقة بسام جمعة) وتقدم هذه الفرق وغيرها عروضها المختلفة للرواد.

3- المحور الثالث: الفنون الشعبية (فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة)، ومنها فرقة الحرية، والشرقية، والإسماعيلية، والفرقة القومية من البيت الفنى للفنون الشعبية.

4- المحور الرابع: موسيقى ومسرح، ويقدم عروضًا لفرقة أكاديمية الفنون، والأوبرا، وأوركسترا الشباب، وتخت شرقى.

بالإضافة إلى الموسيقى العسكرية، وأفراح إفريقية، ومشاركة حلايب وشلاتين.

سفراء المعرض

فكرة جديدة، بادر بها أحد الشباب، وتقوم على اختيار مجموعة من الشخصيات المصرية، لها قيمتها ومنجزها في مجالاتها المختلفة، وذات طابع دولى، قادرة على الدعاية للمعرض في الفعاليات الدولية الخارجية، ومدة عمل السفراء تكون دورتين لكل سفير، وسفراء هذا العام هم: الفنان التشكيلى العالمى السير أحمد مصطفى.. والدكتور زاهى حواس.. وسيدة المسرح العربى سميحة أيوب.. والكابتن محمود تريزيجيه لاعب المنتخب الوطنى.. والمهندس هانى عازر

ضيوف المعرض

يضىء نجوم الفكر والثقافة والإبداع، بحضورهم وبإسهاماتهم في الفعاليات المختلفة، أروقة المعرض وقاعاته هذا العام، ومنهم:

بيرونى رحيم (زيمبابوى)، وخوسيه مورينو (إسبانيا)، وولى الله كيندو (بوركينافاسو)، وهيدى جودرتيش (أمريكا)، وطارق الطيب (السودان)، وضياء الأسدى (العراق)، وعيسى الأنصارى (الكويت)، وحاتم الصكر (الإمارات)، وشربل داغر (لبنان)، وتركى الحمد (السعودية)، ومحمد الأشعرى (المغرب)، ومحمد أحظانا (موريتانيا)، وكانديس ماما (جنوب إفريقيا)، والمنصف الوهابى (تونس)، ومراد السودانى (فلسطين).