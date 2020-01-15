شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل افتتاح متحف الغردقة إلى نهاية فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، تأجيل افتتاح متحف الغردقة، لنهاية فبراير المقبل، والذى كان من المقرر افتتاحه الأسبوع المقبل خلال العيد القومى لمحافظة البحر الأحمر، بسبب تأخر أعمال تنفيذ الجزء التجارى والاستثمارى بالدور الأرضى للمتحف، على أن يكون الافتتاح مع اكتمال الجزء التجارى.

وانتهى خبراء وزارة الآثار والسياحة من إجراء المراجعة الأخيرة لفاترينات معروضات متحف الغردقة، والتى تشمل القطع الأثرية التي تظهر الجمال والرفاهية في الحضارة المصرية عبر العصور وتجسد وسائل الراحة في المنازل، وأثاثها وأدوات الزينة، التي استخدمها المصرى القديم، من زينة شعر وملابس وكريمات وعطور واكسسوارات.

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كما يتضمن العرض المتحفى، علاوة على المظاهر الرياضية كالصيد النيلى والبرى، إلى جانب الآلات الموسيقية، وصور من حفلات بها رقص وعزف، بداية من العصر الفرعونى، حتى العصور الحديثة.

يذكر أن متحف الغردقة هو أول شراكة مع القطاع الخاص لإقامة متخف للآثار بنظام تقاسم عائد الزيارة، وتتولى وزارة السياحة والآثار عملية الإدارة والإشراف، ويحوى المتحف نظم إضاءة حديثة، ونظام تأمين يراعى كل الاشتراطات، وهو مجهز بأحدث الكاميرات وأجهزة الإنذار.

ويعمل المتحف على إبراز جمال القطع المعروضة داخلها، وصمم وفقا للمعايير العالمية للمتاحف، وسبق أن استبدل مسؤولو العرض المتحفى لوحة الملك تحتمس الثالث بتمثال الملكة ميريت آمون، إلهة الجمال، لتتصدر المعروضات الأثرية بمتحف الغردقة، ليتم رؤيتها من مختلف الجوانب، وتصل تكلفة إقامة المتحف إلى 160 مليون جنيه، ويقام على مساحة 10 آلاف متر.