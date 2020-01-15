شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الفلاحين يطالب برفع سعر توريد القصب لـ«ألف جنيه»: «الفلاحون عزفوا عن الزراعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النوبى أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، وأمين لجنة الفلاحين لحزب الغد، الحكومة برفع سعر توريد طن القصب من 720 إلى 1000 جنيه، مشيرًا إلى أنه لم تتم زيادة سعر الطن من العام قبل الماضي، لافتا إلى أنه لابد من تقديم كل الدعم للفلاح المصرى، في ظل انخفاض الأسعار العالمية وارتفاع أسعار المستلزمات.

وقال الأمين العام للفلاحين، في تصريحات صحفية، أمس، إن القصب محصول استراتيجى في مصر، مثل محصول القمح تماما، ويعمل في مجال زراعته وإنتاجه ٨ ملايين فلاح ومزارع، لافتا أن إنتاجية الفدان ٤٠ طنًا ويتم التوريد بسعر ٧٢٠ جنيهًا، بما يعنى وجود خسارة للمزارع حوالى ألف جنيه في الفدان لارتفاع أسعار الأسمدة التي خربت بيت المزارع، رغم أن المصانع بتطلع أكثر من منتج من قصب السكر، إلا أنها لا تحاسب المزارع سوى على السكر فقط، لذلك لابد من إعادة النظر في سعر توريد قصب السكر، لأنه لو باع الفلاح الفدان بـ٩٠٠ ألف جنيه وحط الفلوس دى في البنك هيكون أكثر فائدة له، و«بالتالى هنستورد كل أكلنا من الخارج».

وحذر من ترك الفلاحين زراعة قصب السكر وعزوفهم عن زراعة هذا المحصول حال استمرار الضغوط عليهم، مطالبا بتشكيل هيئة عليا للمحاصيل الاستراتيجية ويندرج تحتها القصب، لاسيما أن المزارع لا يستطيع تحمل التقلبات السعرية في التكاليف، وتابع: «الكل عشمان في الوزير على مصيلحى بتحريك أسعار توريد محصول قصب السكر».