شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل إزالة التعديات على المرافق العامة ومنع الإشغالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية في المحافظات، الثلاثاء، تنظيم حملات إزالة التعديات ورفع الإشغالات، بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة الأمنية.

في المنيا، أزالت شرطة المرافق، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، 585 مخالفة تعدٍّ على المرافق العامة في عدد من المدن، وشدد اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، على عدم التراخى في إزالة المخالفات، ومنع التعدى على المرافق العامة وأملاك الدولة، وتحررت محاضر بالمخالفات، وتولت النيابة العامة التصرف.

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إزالة 585 مخالفة فى المنيا.. ورفع 70 طن قمامة فى بنى سويف.. وتحرير ١٥ محضراً بالاشتراك مع البيئة وشرطة المسطحات

وفى بنى سويف، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، برئاسة المحاسب يحيى ياسين، حملة موسعة لرفع الإشغالات، في حضور اللواء حمدى فرج مساعد مدير الأمن، والعقيد محمود مهنى، مأمور مركز شرطة إهناسيا، والنقيب مصطفى أحمد، من شرطة المرافق، ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية، وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع العديد من الإشغالات المتنوعة من شوارع وميادين المدينة، شملت بروزًا أمام المحال التجارية، وتاندات مخالفة، وأكشاكًا غير مرخصة، وإعلانات عشوائية، وصبات خرسانية خارج خط التنظيم بالشوارع العامة باستخدام مُعَدّات وسيارات الوحدة المحلية، ووسط تأمين الجهات الأمنية، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، ونظمت الوحدة المحلية حملة نظافة بمناطق متفرقة من المدينة، أسفرت عن رفع 70 طن قمامة ونقلها إلى مصنع التدوير بسمسطا، وتم تحرير 15 محضر بيئة، بالاشتراك مع البيئة وشرطة المسطحات المائية.

من جانبه، شدد المحافظ، الدكتور محمد هانى غنيم، على أهمية استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تطبيقًا للقانون.