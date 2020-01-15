شكرا لقرائتكم خبر عن «قادر 2020»: أنشطة قتالية ومداهمة بؤر إرهابية في سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت عناصر من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين، والمنطقتين، المركزية والجنوبية، الثلاثاء، عدداً من الأنشطة القتالية بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، في إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للمناورة «قادر 2020».

بدأت الأنشطة التدريبية برفع حالات الاستعداد القتالى والاصطفاف والتفتيش للعناصر المشاركة، ثم نفذت عناصر الجيش الثانى عدداً من المداهمات للبؤر والأوكار الإرهابية بشمال سيناء، وكثفت إجراءات تأمين الأنفاق والمعابر والمعديات وطول المجرى الملاحى لقناة السويس، وساحل البحر المتوسط، بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية.

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ونفذت عناصر الجيش الثالث العديد من الأنشطة التدريبية، وداهمت البؤر الإرهابية بمناطق وسط سيناء، مع الاستمرار في تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس، ونفق الشهيد أحمد حمدى، وسواحل خليج السويس، وخليج العقبة، والأهداف الحيوية والمقاصد السياحية بوسط وجنوب سيناء، بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية.

ورفعت وحدات المنطقة المركزية العسكرية، بالتعاون مع هيئات وإدارات القوات المسلحة، درجات الاستعداد القتالى التي تضمنت اصطفافًا للقوات المشاركة وتنفيذ إجراءات التحميل والفتح الاستراتيجى لمعاونة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، كما نفذت إحدى وحدات المنطقة مشروعا تكتيكيا بجنود مع الرماية بالذخيرة الحية، أظهر مدى ما تتمتع به وحدات المنطقة من كفاءة تدريبية.

ورفعت عناصر المنطقة الجنوبية العسكرية درجات الاستعداد، ونفذت مشروعا تكتيكيا مع الرماية بالذخيرة الحية مع تأمين الحدود الجنوبية مع السودان وليبيا، وتنفيذ العديد من الأنشطة داخل نطاق المنطقة، فيما نفذت عناصر من الدفاع الجوى العديد من الرمايات لمعاونة أعمال القوات على كافة الاتجاهات.

في سياق متصل، أعلن المتحدث العسكرى أنه في إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية، أمس، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب، ما أسفر عن استشهاد قائدها، وجار تحديد سبب سقوط الطائرة.