شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتاج الحربي» تبحث التصنيع المشترك للجرارات والصوامع مع بيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، سفير بيلاروسيا لدى القاهرة، سيرجى تيرتنتييف، والوفد المرافق له، وكذا ممثلون عن كل من وزارة الدفاع، ووزارة التموين، ورئيس الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وذلك لبحث موضوعات التعاون المشتركة القائمة والمستقبلية بين الجانب المصرى والبيلاروسى.

وتم خلال اللقاء عرض رؤية وزارة الإنتاج الحربى بشأن تعميق التصنيع المحلى من خلال التعاون مع الشركات البيلاروسية، واستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص درج دولة بيلاروسيا في المناقصات «كبلد منشأ» للمنتجات المماثلة لمنتجات الشركات البيلاروسية، حيث تم بحث آليات تعزيز آفاق التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البيلاروسية في العديد من المجالات مثل (الشاحنات طراز ماز بالتعاون مع شركة «ماز»- المعدات الزراعية بالتعاون مع شركة «ببروسكا أجروماش»- صوامع تخزين الغلال بالتعاون مع شركة «سيل أنرجو»- معدات ولوادر بالتعاون مع شركة «أمكادور»- الجرارات بالتعاون مع شركة «منسك تراكتورز»- المحركات بالتعاون مع شركة «منسك إنجنز»).

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وتمت الإشارة إلى حرص وزارة الإنتاج الحربى على تطوير العلاقات بين الجانبين في المجال الصناعى بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوافرة في شركات الإنتاج الحربى لتعظيم نسبة المكون المحلى وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلى جانب سعى الوزارة لكى تكون لمنتجاتها فرص تنافسية كبيرة في السوق المصرية والعربية والإفريقية، وتم التأكيد على جاهزية شركات الإنتاج الحربى لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات التي يتم تصنيعها في الفترة الحالية بالتعاون مع الشركات البيلاروسية، وعلى رأسها منتجاتها من «الشاحنات واللوادر والمعدات الزراعية والصوامع والجرارات والمحركات»، وكذا إمكانية تصدير هذه المنتجات إلى الدول الإفريقية بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة مثل «الكوميسا»، بهدف تلبية احتياجات الأسواق الإفريقية من منتجاتها وزيادة ضخ العملة الأجنبية للبلاد.

وأعرب «تيرتنتييف» عن ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية، والتى عززت نجاح التعاون بينها وبين عدد من الشركات البيلاروسية، وهو ما يشجع العديد من الشركات البيلاروسية الأخرى على عقد المزيد من الشراكات مع «الإنتاج الحربى» لتعميق التصنيع في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بدور وزارة الإنتاج الحربى في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر وتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبيلاروسيا.

وأوضح أن القيادتين السياسيتين بالدولتين حريصتان على تعميق التعاون المشترك بما يعود بالنفع على الجانبين، مؤكدًا أن اهتمام الجانب البيلاروسى بالتعاون مع الجانب المصرى يأتى في إطار نقل التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة استراتيجية طويلة الأجل، لافتًا إلى أنه سيتم عرض المنتجات التي يتم تصنيعها بالتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البيلاروسية خلال المعرض المزمع إقامته على هامش الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك خلال زيارة الرئيس البيلاروسى لمصر في فبراير المقبل.

وفى نهاية اللقاء، تمت دعوة المختصين في وزارتى الدفاع والتموين لزيارة شركات الإنتاج الحربى التي تتعاون مع الشركات البيلاروسية، للاطلاع على خطوط الإنتاج بها على أرض الواقع والتعرف على الخطط المستقبلية لتعميق التصنيع المحلى لمنتجاتها، وتحديد احتياجات الجهات المعنية من هذه المنتجات، كما تمت دعوتهم لزيارة مقار الشركات البيلاروسية لمعرفة المزيد عن إمكانياتها التكنولوجية والتصنيعية.