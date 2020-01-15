مهرجان لـ«أحسن عصير وكعكة وآيس كريم» بفنادق الغردقة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ارتدى سائحون بإحدى القرى السياحية بالغردقة، الزى الفرعونى خلال احتفالهم بتنظيم مهرجان الفواكه الأسبوعى، الذي تضمن تقديم وجبات وعصائر متنوعة لهم باستخدام الفاكهة المصرية المختلفة، في خطوة تسعى إدارات الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر من خلالها لإسعاد نزلائها من السائحين الأجانب خصوصًا على الشواطئ. ووفرت إدارة الفنادق الأزياء الفرعونية التي ارتداها السائحون في المهرجان، وجذب المهرجان أنظار الكثير من عشّاق الفاكهة المصرية من السائحين من مختلف الجنسيات. واختارت إدارة المهرجان الفاكهة المصرية الأكثر شعبية وانتشاراً التي يقبل على تناولها السائحون والمصريون مثل الرمان والعنب والكنتالوب والفراولة والجوافة والموز والبرتقال واليوسفى، وتم تجهيز كميات كبيرة منها وحقق المهرجان إقبالًا من السائحين من مختلف الجنسيات، فيما تم تنظيم مسابقات لتناول ساندويتشات الفاكهة وتخصيص مكان مفتوح وتوجيه الدعوة للسائحين لتناول الوجبات والعصائر التي تم تحضيرها وإبداء رأيهم واختيار الأفضل للحصول على جائزة «أحسن عصير» وجائزة أحسن كعكة وآيس كريم وساندويتش.

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