شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تحذر من احتمال انتشار فيروس جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن فيروسا تاجيا جديدا انتقل بين البشر بشكل «محدود» في الصين، وسط مجموعات عائلية صغيرة بالأساس، لكن من المحتمل أن ينتشر على نطاق أوسع.

Advertisements

كانت السلطات قالت، الإثنين، إنها وضعت امرأة صينية في الحجر الصحى في تايلاند لإصابتها بسلالة غامضة، في أول رصد للفيروس خارج الصين.

وجرى الإبلاغ عن 41 حالة إصابة بالالتهاب الرئوى، وهو أحد أعراض المرض، في مدينة ووهان بوسط الصين، معظمها مرتبط بسوق للمأكولات البحرية.

وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، القائمة بأعمال رئيس وحدة الأمراض الناشئة في منظمة الصحة العالمية، خلال إفادة صحفية في جنيف، إن المنظمة أعطت إرشادات للمستشفيات في جميع أنحاء العالم بخصوص السيطرة على العدوى في حالة انتشار الفيروس، بما في ذلك احتمالية «الانتشار السريع» في بيئة للرعاية الصحية. وأضافت: «نترقب شيئا ما، وهو أمر محتمل، ونحتاج إلى الاستعداد».