شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من صعوبة امتحان الأحياء للصف الثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الثانى الثانوى، الثلاثاء، امتحان مادتى الأحياء، والفلسفة والمنطق، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجارى، بإجمالى 587 ألفا و108 طلاب.

وتضمن امتحان الأحياء للشعبة العلمية 30 سؤالاً من نوعية «الاختيار من متعدد»، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية 30 سؤالاً «اختيار من متعدد»، باستخدام الكتاب المفتوح.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعى «فيس بوك» صورا لأسئلة امتحان الأحياء الذي يؤديه الطلاب عبر التابلت، بعد مرور ساعة من بدء الامتحان، وأعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تتبع الصور للتأكد من صحتها والكشف عن مصدرها لتطبيق قانون الغش على المسؤولين عن الواقعة.

وشكا طلاب الشعبة العلمية من صعوبة وغموض الأسئلة، مشيرين إلى أن الامتحان به جزئيات غير مفهومة، ويحتاج لوقت أطول للإجابة، وتباينت ردود أفعال الشعبة الأدبية حول صعوبة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، حيث عبر البعض عن صعوبة الأسئلة وعدم تمكنهم من المراجعة لقصر وقت الامتحان، وعبر البعض الآخر عن سعادتهم لكون الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

كما شكا أولياء الأمور من صعوبة الامتحانات بشكل عام وتغيير نمط الأسئلة على الطلاب وعدم تدريبهم بشكل كاف على نوعية الأسئلة الجديدة، في ظل عدم تغيير الكتاب المدرسى أو المنهج أو طريقة شرح المعلم بالفصل، واصفين الطلبة بأنهم «كبش فداء للمنظومة الجديدة».

وأعلنت الوزارة، في بيان، أن امتحانات مادتى الأحياء والفلسفة التي أداها طلاب الصف الثانى الثانوى، تم وضع جميع أسئلتها وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وجميع الأسئلة موضوعة على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم، وباستخدام الكتاب المفتوح.

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بالوزارة أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى حققت نجاحاً كبيراً، حيث استقبلت 506 آلاف طالب من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونياً، لأداء امتحان مادتى الأحياء والفلسفة والمنطق في الفترة الأولى داخل المدارس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة، في 3252 مدرسة «عام- خاص».

وأشارت إلى أنها لم تتلق أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثانى الثانوى أدوا امتحان مادتى الأحياء والفلسفة والمنطق، سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، عدا بعض حالات الغش الفردية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة.

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وفى المحافظات، شكا الطلاب من صعوبة امتحان الأحياء، موضحين أن الامتحان تضمن أسئلة من خارج المقرر ولم يدرسوها من قبل.

ففى الجيزة، أعلنت مديرية التربية والتعليم أن نسبة دخول الطلاب لمنصة الاختبار الإلكترونى 100%، وقال خالد حجازى، وكيل الوزارة بالجيزة، إنه تم توفير الجو المناسب للطلاب لسير أعمال الامتحانات دون أي معوقات، مشدداً على سرعة التعامل معها حال وقوعها بشكل فورى وعاجل.

وفى بنى سويف، تابع المحافظ الدكتور محمد هانى جمال الدين غنيم سير وانضباط الامتحان الإلكترونى داخل المدارس.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم إن الطلاب لم يواجهوا أي مشكلات في الدخول على السيستم ومنصة الامتحان الإلكترونى.

وشكا عدد من الطلاب من صعوبة أسئلة الأحياء بسبب الرسومات البيانية التي جاءت في نحو 15 سؤالًا من إجمالى 30 سؤالًا، وقالت أسماء عمر، طالبة، إنه من ضمن الأسئلة الصعبة سؤال حول التنفس الخلوى وانشطار الجلوكوز والوريد الكبدى، وجميعها أسئلة من خارج الكتاب المدرسى، ومعلومات خارجية لم ندرسها.

وأوضحت سهام يوسف، وكيل مديرية التربية والتعليم، أن هناك اتصالا دائما بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للوقوف على أي معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات واستقرارها.

وفى الدقهلية، قال على عبدالرؤوف، وكيل الوزارة، إن نحو 44 ألفا من طلاب الصف الثانى الثانوى في 182 مدرسة، أدوا امتحان مادتى الأحياء والفلسفة والمنطق، إلكترونيا، على مستوى المحافظة، وإن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية.

وفى المنيا، تباينت الآراء بين الطلاب حول فقرات الأسئلة المطروحة ومدى تناسبها مع الوقت، وسادت حالة من الاستياء بين طلاب الصف الثانى الثانوى، عقب تردد شائعة تسريب الامتحان قبل ساعة من فتح منصة الامتحان.

وقال محمد عزب، مدير تعليم المنيا، إن الامتحانات تمت في مواعيدها المقررة وفتح منصة الامتحان إلكترونيا عقب دخول الطلاب بكود المدرسة، مؤكدا أن غرفة الامتحانات لم تتلق أي شكاوى.