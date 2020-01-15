شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية توقع اتفاقية تعاون مع فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّعت وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها الفرنسية، الثلاثاء، اتفاقية تعاون بين مصر وفرنسا في مجال تكنولوجيا وأنشطة الفضاء، وتطوير المشروعات المشتركة من خلال تبادل المعلومات والبيانات، وتدريب الخبراء والمتخصصين، بمَن فيهم الطلاب والباحثون لبناء قدراتهم، وكذلك تبادل الموظفين، فضلًا عن عقد ندوات وورش عمل مشتركة، وتبادل الممارسات والخبرات والدعم الاستشارى، بالإضافة إلى التعاون في مجال أبحاث وتكنولوجيا الفضاء.

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وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، خلال مراسم التوقيع، بحضور السفير الفرنسى بالقاهرة، ستيفان روماتيه، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا في مجالات متعددة، خصوصًا التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون المشترك في مجال علوم الفضاء والاستشعار من بُعد؛ لافتًا إلى أنها تهدف لتبادل الخبرات والتعاون في المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، خصوصًا في ظل إنشاء وكالة الفضاء المصرية، واستضافة مصر وكالة الفضاء الإفريقية، فضلًا عن تدريب وتأهيل الكوادر العلمية وتبادل الزيارات بين الجانبين.

في السياق نفسه، أكد السفير الفرنسى حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون البَنّاء مع مصر في كل المجالات، خصوصًا في مجال تكنولوجيا الفضاء، مشيرًا إلى أهمية توقيع الاتفاقية لتفعيل المزيد من أوجه التعاون بين وكالتى الفضاء الفرنسية والمصرية، وذلك في ظل نجاح تجربة إطلاق القمر الصناعى المصرى نايل سات.

وأشاد رئيس وكالة الفضاء الفرنسية، جان إيف لوجال، بالاتفاقية، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين مصر وفرنسا، والذى أثمر عن إطلاق القمر الصناعى المصرى «نايل سات»، وأكد حرص الوكالة على دعم مصر في مجال تكنولوجيا الفضاء، فضلًا عن نقل خبراتها إلى وكالة الفضاء الإفريقية.