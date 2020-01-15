شكرا لقرائتكم خبر عن طباعة 700 ألف تذكرة لدخول «معرض الكتاب».. وخطط لمواجهة تكدس البوابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الهيئة طبعت 700 ألف دعوة دخول لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ51.

وأضاف «الحاج» لـ«المصرى اليوم» أن طباعة التذاكر تتم على مرحلتين: الأولى قبل إطلاق المعرض، حيث تتم حاليا طباعة 700 ألف تذكرة، منها 200 ألف تذكرة دائمة، سيتم توزيعها على الجامعات والوزارات، بالإضافة إلى 500 ألف تذكرة يتم بيعها في شباك التذاكر أيام المعرض.

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وعن المرحلة الثانية لطباعة التذاكر، قال إنه بمجرد وصول عدد الزائرين إلى نصف مليون زائر، ستتم طباعة 500 ألف تذكرة أخرى، لافتا إلى أن سعر التذكرة تم تحديده بـ5 جنيهات فقط. وأوضح أنه يجرى حاليا بحث كل السبل لإيجاد حلول لمشكلة تكدس المواطنين على بوابات الدخول، والتى عانى منها المعرض في دورته السابقة، حيث تم وضع خطط تيسيرات وتسهيلات للمواطنين من أجل سرعة الدخول وفى الوقت نفسه توفير الأمن لرواد المعرض.

ولفت إلى توفير الهيئة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، خدمات للنقل العام، من خلال 7 خطوط مواصلات، بإجمالى 80 أتوبيسًا.

وينطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب، في دورته الـ51، خلال الفترة من 22 يناير الجارى إلى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان «مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع».