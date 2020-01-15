شكرا لقرائتكم خبر عن «بصيرة»: ربع المصريين فقط عرفوا بالتعديل الوزاري الأخير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المركز المصرى لبحوث الرأى العام «بصيرة»، نتائج الاستطلاع الذي أجراه خلال الفترة من 25 ديسمبر الماضى وحتى 2 يناير الجارى، لقياس مدى معرفة المواطنين بالتعديل الوزارى الأخير، وتوقعاتهم لنتائجه وما إذا كان مناسبًا لتوقعاتهم أم لا.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 24% فقط من المصريين هم الذين عرفوا بحدوث تعديل وزارى في شهر ديسمبر الماضى، بينما 8% ذكروا تعديلًا وزاريًا قديمًا، و68% قالوا إنهم لا يعرفون متى حدث، كما ارتفعت نسبة الذين عرفوا بحدوثه من 17% بين الإناث إلى 30% بين الذكور، وزادت من 11% بين الشباب في عمر (18-29) سنة إلى 38% بين من بلغوا الـ50 سنة فأكثر، بالإضافة إلى أن التعليم كان عاملًا مؤثرًا في المعرفة بحدوث هذه التعديل، إذ ارتفعت نسبة من يعرفون من 15% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 51% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى.
وبسؤال الذين يعرفون بالتعديل الوزارى، عما إذا كانوا يرون أنه سيساعد على تحسين الوضع الاقتصادى للدولة، تشير البيانات إلى أن 61% منهم متفائلون بحدوثه، بينما 9% يرون أنه لن يحسن الوضع الاقتصادى، و29% أجابوا بأنهم لا يعرفون، إذ ترتفع نسبة المتفائلين من 36% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 51% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى، ولا توجد فروق واضحة بين الذكور والإناث أو حسب العمر.
وبشأن تأثير التعديل الوزارى على الوضع الاقتصادى للأسرة، أجاب 65% بأنهم يتوقعون أن يساعد بالفعل على الرقى بوضعها العام، بينما 11% رأوا عكس ذلك، و25% أجابوا بأنهم لا يعرفون، إذ اتضح أن الشباب أكثر تفاؤلًا بنسبة 75% مقابل 59% بين الذين بلغوا 50 سنة فأكثر.
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