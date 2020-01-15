شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الحضارة يستقبل وفد مكتب «يونسكو» في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية في منطقة الفسطاط، مسؤول البرامج الثقافية بمكتب منظمة «يونسكو» لدى القاهرة، أكاتسوكى تاكاهاشى، والوفد المرافق لها.

وقال الدكتور أحمد الشربيني، المشرف العام للمتحف، إن هذه هي الزيارة الأولى لـ«تاكاهاشي» التي حرصت على زيارة متحف الحضارة فور توليها مهام منصبها الجديد، إذ تضمنت جولة شاملة لجميع القاعات، والأقسام المختلفة والتعرّف على الأنشطة التي ينظمها بصورة مستمرة، لافتًا إلى أنه حرص خلال اللقاء على الاجتماع مع الوفد المرافق لها، لبحث الاستعدادات والتجهيزات التي يتخذها المتحف لافتتاحه في الوقت المحدد، ومناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك مع «يونسكو» لتطوير العمل والنهوض به، إذ تم بحث كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات في المتحف، وإمكانية إقامة دورات تدريبية متخصصة للعاملين به، لرفع مستوى كفاءتهم، وتنظيم ورش عمل تثقيفية لمكافحة الاتجار بالآثار، وتعزيز الفرص في المشاركة في مؤتمرات وأنشطة المنظمة.

وأعربت «تاكاهاشي» عن اهتمام «يونسكو» بهذا الصرح المهم، والتى تدعمه منذ وضع حجر الأساس له في 2002، وإعجابها الشديد بما تم إنجازه من أعمال في المتحف الذي يعد إنجازًا مهما، بما سيضمه من مقتنيات أثرية مهمة تعرّف الحضارة المصرية بمختلف مراحلها، كما أهدته كتابًا من إصدارات المنظمة عن حماية التراث غير المادى، بمناسبة الأنشطة الثقافية المتنوعة التي يقدمها، إلى جانب دوره المتميز في خدمة المجتمعين المحلى والدولى.