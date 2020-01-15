شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، مراسم إجراء الصلح بين أبناء العمومة آل محمود عبدالمنعم درويش وآل درويش عبدالمنعم درويش، بمنطقة النواصر بمدينة إسنا جنوب المحافظة.

كما شهد حضور فعاليات الصلح، كل من مدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي، ومدير إدارة البحث الجنائي اللواء حمدي هاشم، ورئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق الدكتور عباس منصور، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء لجنة المصالحة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وكبار ورموز العائلات والآلاف من أهالي مدينة إسنا والقرى المجاورة.

وشملت مراسم إجراء الصلح، تلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد سيد أمين الخولي، ثم مراسم القودة والعفو، وسط تهليل وتكبير الحضور وتعانق الطرفين وتعدهما بالتصالح والتسامح ونبذ الخلاف، ثم كلمة للجنة المصالحات ألقاها السيد محمد كمال تقادم الليثي، وكلمة لوكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة الشيخ سيد محمد عبدالدايم.