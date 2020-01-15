شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: المخابرات السودانية تؤكد احتواء الموقف بمفاوضات من قائد الجهاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت قناة العربية فى خبر عاجل تصريح لجهاز المخابرات السودانى يقول فيه إنه تم احتواء الموقف عبر مفاوضات قادها دمبلاب رئيس الجهاز، مؤكدا تسليم الأفراد لأسلحتهم.

وكانت السودان قد شهدت اليوم العديد من التحركات، التى جعلت كثير من المتابعين، يسألون ماذا يحدث فى السودان الآن، وذلك عقب تحركات من قوة تابعة لهيئة العمليات بقطاع كافورى وأطلقت أعيرة نارية وأغلقت الطرق المجاورة لمبانى القطاع بسبب تذمر أفراد من هيئة العمليات من قيمة حقوقهم المالية بعد هيكلة الهيئة.

ورصد ”الخليج 365” بعض تفاصيل وتطورات المشهد لما يحدث فى السودان الآن.. فى السطور التالية.

- بدأت التحركات من قوة تابعة لهيئة العمليات بقطاع كافورى أطلقت أعيرة نارية وأغلقت الطرق المجاورة لمبانى القطاع بسبب تذمر أفراد من هيئة العمليات من قيمة حقوقهم المالية بعد هيكلة الهيئة.

- غرد رئيس حكومة السودان الانتقالية عبد الله حمدوك على حسابه الرسمى بموقع" تويتر"، قائلًا: أطمأن المواطنين أن الأحداث التى وقعت اليوم تحت السيطرة وهى لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب فى التراجع عن أهداف الثورة، وقال حمدوك أن الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا.

- أوضح حمدوك، نجدد ثقتنا فى القوات المسلحة والنظامية وقدرتها على السيطرة على الموقف.

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- أكد مصدر أمنى سودانى فى إجابة حول ماذا يحدث فى السودان الآن، إلى أنه يرجع إلى تذمر منسوبى الهيئة بقطاع الأبيض ورفضهم استلام حقوقهم المالية باعتبار أن الحقوق غير مجزية لهم.

- أفاد الناطق الرسمى باسم الجيش السودانى، بأن القوات المسلحة ترفض السلوك الذى قامت به مجموعة خارجة، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية، وخرجت إلى الشوارع مطلقة النيران.

- أتهم عضو المجلس السيادى السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الرئيس السابق للمخابرات السودانية صلاح قوش بتنفيذ مخطط تخريبى.

- أعلنت سلطة الطيران المدنى فى السودان، إغلاق الملاحة الجوية بمطار الخرطوم مؤقتا، لعدة ساعات اليوم الثلاثاء.

- قال عبد الحافظ عبد الرحيم الناطق الرسمى لسلطة الطيران المدنى، فى تصريح، أن الإغلاق يشمل هبوط وإقلاع الطائرات، لافتا إلى أن الإغلاق من المقرر أن ينتهى مساء اليوم.

- أوضح أن القرار اتخذ بعد التنسيق بين هيئة الطيران المدنى، والشركة القابضة لمطارات السودان، ومطار الخرطوم، وتم إخطار هيئات الطيران الدولية، وذلك بهدف ضمان سلامة الملاحة الجوية.