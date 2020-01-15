شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الجيش السودانى يدفع بقوات تعزيز بعدد من المناطق بالخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت قناة العربية، مقطع مصور لقوات ومعدات تابعة للجيش السودانى بدأت فى الانتشار بعدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم، بعد انتشار أنباء عن تسلم الجيش السوادنى مقر هيئة العمليات فى كافورى، بعد اشتباكات مع الوحدات المتمردة.

وكانت قد انتشرت دبابات تابعة للجيش السودانى، مساء اليوم الثلاثاء، فى العاصمة الخرطوم، فى إطار تحركاته للتصدى لـ"تمرد" عناصر من جهاز المخابرات العامة السابق.

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ودخلت دبابات الجيش السودانى فى حى كافورى، الذي يتواجد فيه مقر لهيئة العمليات لجهاز المخابرات.

وشهد حى كافورى، فى وقت سابق من الثلاثاء، تبادل إطلاق نار بين عناصر المخابرات السابقين الذين رفضوا تسليم المقر للجيش وقوات الأمن.

ويأتى تعزيز قوات الجيش في المنطقة مع اقتراب انتهاء مهلة مدتها 4 ساعات، قدمها الجيش للمتمردين لإلقاء السلاح والاستسلام.