شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد يظهر إطلاق صاروخين على الطائرة الأوكرانية بينهما 30 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قناة العربية عن فيديو جديد يظهر إطلاق صاروخين على الطائرة الأوكرانية خلال 30 ثانية فى إيران، والتى شهدت مصرع 176 شخصا على متنها، وتضمن الفيديو الذى عرضته قناة العربية رصد إحدى كاميرات المراقبة لإطلاق صاروخين على مسافة بعيدة.

على جانب آخر، أظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى تجمع متظاهرين إيرانيين لليوم الرابع فى طهران اليوم الثلاثاء احتجاجا على طريقة تعامل السلطات مع حادث الطائرة الأوكرانية.

وأظهر أحد التسجيلات حشدا تجمع عند جامعة بالعاصمة وأخذ يهتف "أين العدالة؟" فى استمرار لاحتجاجات تخرج يوميا منذ اعترف الجيش الإيرانى يوم السبت بإسقاطه الطائرة بطريق الخطأ ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التسجيل.

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كان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلى قد أكد، اليوم الثلاثاء، إن السلطات اعتقلت أشخاصا لدورهم فى حادث الطائرة الأوكرانية التى قالت طهران إن صاروخا إيرانيا أسقطها بطريق الخطأ. ولم يقدم المتحدث مزيدا من التفاصيل مضيفا أن السلطات اعتقلت نحو 30 محتجا نزلوا إلى الشوارع بعدما أقرت طهران بإسقاط طائرة أوكرانية بطريق الخطأ.

وتأتى التصريحات فى أعقاب خطاب للرئيس الإيرانى حسن روحانى، أكد فيه أن سقوط الطائرة الأوكرانية يعد بمثابة خطأ لا يغتف حيث وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني فى كلمة بثها التلفزيون اليوم الثلاثاء إن إيران ستعاقب كل الضالعين فى حادث إسقاط طائرة ركاب أوكرانية وأضاف أن تحقيقا متعمقا سيجرى فى هذا الحادث "المأساوى".

وقال "اعتراف القوات المسلحة الإيرانية بخطئها خطوة أولى طيبة... يجب أن نطمئن الناس إلى أن ذلك لن يتكرر"، وأضاف أن حكومته "مسؤولة أمام الأمة الإيرانية والدول الأخرى التى فقدت رعايا فى الحادث".