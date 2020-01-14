شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: ذكاء حفتر ورّط السراج وأردوغان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأتراك طلبوا من روسيا حضور اللقاء الذي يعقد بين المشير خليفة حفتر وفايز السراج، مشيرًا إلى أن روسيا سمحت لهم بالحضور ولكن تأثيرهم في الاجتماع «صفر».
وأصاف «موسى» خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أردوغان أراد أن «يحشر» نفسه في الاتفاق الذي حاولت روسيا إبرامه بين حفتر والسراج حتى يكون له موطئ قدم في ليبيا .
وتابع «موسى»، أن المشير خليفة حفتر زكي، وقام بتوريط تركيا والسراج، عندما طلب توقيع السراج على الاتفاق في البداية، لأنه كان يريد التأكد من أن السراج سيوقع بمفرده اما أن تركيا ستوقع معه في الاتفاق.
وأشار «موسى» إلى أن حفتر رفض التوقيع بعد علمه برغبة تركيا في التوقيع على الاتفاق، مما يدل على أن قرار السراج قادم من تركيا.
وأوضح «موسى» أن موقف مصر من أي أزمة هو الحل السياسي، ومواجهة المليشيات وحقن الدماء، لافتا إلى أن كل دول العالم تريد حقن الدماء في ليبيا باستثناء تركيا وقطر.
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