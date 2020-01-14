شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» ترد على مقدّم الاستجواب: بدء تطوير مستشفى بولاق الدكرور فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مستشفى بولاق الدكرور، مهملة منذ 17 عامًا، ولم يحدث بها أي تطوير.

وأضاف «مجاهد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الثلاثاء، ردًا على النائب محمد الحسيني، مقدم استجواب وزيرة الصحة بمجلس النواب، إنه سوف يتم تطوير مستشفى بولاق الدكرور بداية من الشهر المقبل ولمدة عام طبقًا للخطة الموضوعة.

يذكر أن النائب «الحسيني» كان قد تقدم باستجواب موجهة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، نظرًا لحجم الإهمال الكبير في مستشفى بولاق الدكرور، مطالبًا سحب الثقة من إيها، وانضم إليه في هذا الطلب أكثر من نواب آخرين.