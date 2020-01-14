شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة السويس تسترد 250 فدان تعدٍ على أملاك الدولة بمنطقة اللاجون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة برئاسة محمد فتحي، مدير الفريق بمشاركة حي السويس، بأعمال الإزالة على تعديات على أرض املاك دولة عبارة عن أحواض مزارع سمكية مقسمة من قبل بعض المواطنين بمنطقة أرض اللاجون على مساحة 250 فدان، وتم استرداد الأراضى والتحفظ عليها.

واتُخذت كافة الإجراءات القانونية من قبل حي السويس برئاسة أمل إبراهيم، رئيس الحي، والمهندسة فاتن عبدالغني مدير الإدارات الهندسية بالحي.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس للحفاظ على ملاك الدولة من الاراضي المباني والزراعية ومتابعة خالد سعداوي السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس الازالة كلا من العقيد شريف السرس قائد شرطة المرافق وقوة من المرافق والفنيين وادارة التنظيم بالحي.