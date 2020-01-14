شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة السويس تسترد 250 فدان تعدٍ على أملاك الدولة بمنطقة اللاجون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام فريق الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة برئاسة محمد فتحي، مدير الفريق بمشاركة حي السويس، بأعمال الإزالة على تعديات على أرض املاك دولة عبارة عن أحواض مزارع سمكية مقسمة من قبل بعض المواطنين بمنطقة أرض اللاجون على مساحة 250 فدان، وتم استرداد الأراضى والتحفظ عليها.
واتُخذت كافة الإجراءات القانونية من قبل حي السويس برئاسة أمل إبراهيم، رئيس الحي، والمهندسة فاتن عبدالغني مدير الإدارات الهندسية بالحي.
جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس للحفاظ على ملاك الدولة من الاراضي المباني والزراعية ومتابعة خالد سعداوي السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس الازالة كلا من العقيد شريف السرس قائد شرطة المرافق وقوة من المرافق والفنيين وادارة التنظيم بالحي.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظة السويس تسترد 250 فدان تعدٍ على أملاك الدولة بمنطقة اللاجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.