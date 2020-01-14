شكرا لقرائتكم خبر عن مقدم استجواب وزيرة الصحة: وجدت مزرعة كلاب في مستشفى بولاق الدكرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، إنه لم يقتنع برد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على استجوابه لها في مجلس النواب، حول تردي أوضاع مستشفى بولاق الدكرور.

وأضاف «الحسيني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي مصر» اليوم الثلاثاء، أنه قال للوزيرة أمام النواب خلال الاستجواب: «مستشفى بولاق الدكرور مفيهاش معامل ولا دكاترة ولا أدوات».

وأوضح «الحسيني» أنه عرض اليوم فيديو بالصوت والصورة لأوضاع مستشفى بولاق الدكرور المتردية أثناء جلسة استجواب وزيرة الصحة، مؤكدًا أنه فوجئ بـ«مزرعة كلاب في المستشفى».