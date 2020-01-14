«طارد لصوصًا سرقوا حقيبة سيدة فألقوه تحت سيارة».. «شهيد شهامة» جديد بالدقهلية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي شاب بالدقهلية مصرعه، الثلاثاء، دهسًا تحت عجلات سيارة نقل، أثناء مطاردته لشابين في «توك توك»، بعدما خطفا حقيبة يد من سيدة.
تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لشرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي مدينة طلخا بوقوع حادث تصادم «توك توك» بمواطن على طريق «طلخا- شربين».
وبالفحص، تبيّن مصرع «محمد.إ»، وشهرته «العزازي»، 30 سنة، مُقيم بقرية ميت عنتر، طلخا.
وقال شهود عيان إنه «أثناء توجه مدرّسة إلى عملها، قام شابين يستقلان توك توك بخطف حقيبة يدها من أمام شارع العوضي بطلخا، واستغاثت السيدة بالمارة فركب (العزازي) موتوسيكل، وترك مقر عمله في كافتيريا وطارد الجناة على طريق طلخا، وأثناء المطاردة ركله أحدهم بقدمه، فسقط بالموتوسيكل تحت عجلات سيارة نقل، كانت تسير في الطريق المقابل، بينما تمكن المتهمين من الفرار بالتوك توك والحقيبة المسروقة».
وأطلق الأهالى على المجنى عليه لقب «شهيد الشهامة» لتضحيته بحياته، وأودعت النيابة الجثة مشرحة مستشفي المنصورة الدولي، لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار الجناة.
تكثّف مباحث طلخا من تحرياتها، لسرعة ضبط المتهمين وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الحادث، وخط سير هروب الجناة.
وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.
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