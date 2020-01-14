شكرا لقرائتكم خبر عن «سموم الإسكندرية» يحذّر المواطنين من «القاتل الصامت»: توجهوا فورًا للمركز حال التشنج والغثيان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مركز السموم في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، بيانًا رسميًا مساء الثلاثاء حذر فيه المواطنين ما سمّته «القاتل الصامت» وهو أول أكسيد الكربون .

وقالت الدكتورة مها غانم، مدير المركز، إنه نظرًا لزيادة عدد حالات التسمم بأول أكسيد الكربون «نهيب بالمواطنين التاكد من حالة السخانات والدفايات في المنازل، وأن تكون تعمل بكفاءة تامة ولا يوجد أي تسريب من الأجهزة، وأن يتم عمل صيانة للأجهزة».

وأضافت أنه في حالة حدوث أي من أعراض الصداع والغثيان والدوخة والتشنجات يتم التوجه فورًا لمركز السموم لتلقى العلاج اللازم.