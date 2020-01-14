شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": دورات تدريبة مكثفة لمكافحة أمراض البطاطس والطماطم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ معهد بحوث امراض النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، دورات تدريبة مكثفة لمكافحة افات المحاصيل الزراعية، حيث تتناول الدورات أمراض الموالح التشخيص وأهم طرق المكافحة وأمراض القمح وطرق الوقاية والعلاج والأمراض الهامة التي تصيب محصولي البطاطس والطماطم وأهم طرق المكافحة والمكافحة المتكاملة لأهم أمراض بنجر السكر والأمراض التي تصيب أشجار العنب والمانجو وطرق المكافحة- أهم أمراض البقوليات والنيماتودا والتقنيات الحديثة المستخدمة في عمليات التشخيص والمكافحة.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه خلال الشهر الجارى ينظم معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية تنفيذ برنامجين تدريبين، الأول بعنوان " التقنيات الحديثة لتشخيص ومكافحة أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية" بمديرية الزراعة بدمنهور – محافظة البحيرة وبدأت يوم الأحد الماضى حتى الخميس 16من الشهر الجارى، والثانى تحت عنوان الأمراض التى تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية الشتوية وطرق مكافحتها ، بمديرية الزراعة ببورسعيد– محافظة بورسعيد، فى الفترة من الأحد 19/1/2020 حتى الخميس 23/1/2020.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النباتات التباع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن البرامج الدورة ستتناول موضوعات أمراض الموالح (التشخيص واهم طرق المكافحة) وأمراض القمح وطرق الوقاية والعلاج والأمراض الهامة التي تصيب محصولي البطاطس والطماطم واهم طرق المكافحة والمكافحة المتكاملة لأهم أمراض بنجر السكر والأمراض التي تصيب أشجار العنب والمانجو وطرق المكافحة-اهم أمراض البقوليات والنيماتودا والتقنيات الحديثة المستخدمة في عمليات التشخيص والمكافحة.

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وأضاف مدير معهد امراض النبات، أن الفئات المستهدفة من التدريب هم أخصائي الإرشاد والمحصول والمكافحة بالمديرية وذلك للارتقاء بمستواهم في عمليات التشخيص والمكافحة لاهم أمراض المحاصيل التي تتناولها البرامج التدريبية، مشددا على أن هذه البرامج تستهدف أيضا رفع كفاءة المهندسين الزراعيين والباحثين في المجالات ذات العلاقة بهذه الموضوعات التي تساهم في التنمية الزراعية.