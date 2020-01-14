شكرا لقرائتكم خبر عن العنانى: بالأمن وتحسين البنية التحتية سنصل لمعدلات كبيرة فى قطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار إن دمج الوزارتين فى كيان واحد يأتى لخدمة القطاع، لافتا إلى أنه تم دمج القطاعين خلال الأيام الماضية وتم التعامل مع بعض القضايا المتعلقة سريعا، قائلا: "سنضع يدنا فى يد بعض لدفع قطاعى السياحة ولاثار لأنهم وجهان لعملة واحدة"، لافتا إلى أنهما كانا كيانا واحدا فى بداية تأسيسهم.

جاء ذلك خلال احتفالية بمناسبة العيد الرابع عشر للأثريين الذي يوافق 14 يناير من كل عام، بحضور عدد من قيادات الوزارة، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

Advertisements

وبدأت الاحتفالية بكلمة للدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، عرض خلالها انجازات قطاع الاثار على مدار العام الماضى، ثم عقبها تكريم عدد من الرموز التي شاركت في إثراء العمل الأثري خلال الأعوام السابقة من الأثريين والمرممين العاملين بوزارة الآثار، والذين ساهموا بالجهد والعمل الدؤوب فى العمل الأثرى وأعمال الترميم لمختلف الآثار المصرية والإسلامية.

ومن بين المكرمين نعمت محمد ابو بكر الحسينى، ومحمد عبد اللطيف الطمبولى، والغريب محمد سنبل، وعبد الحفيظ منصور دياب ، ودكتورة سناء أحمد على، والدكتور مصطفى احمد احمد عبد الفتاح، عباس بسيونى الهريدى، وضاحى عبد الباقى عبد المالك.