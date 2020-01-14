شكرا لقرائتكم خبر عن سبوتنيك: مصر تعتزم المشاركة فى مؤتمر برلين حول ليبيا بوفد عالى المستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أن مصر تعتزم المشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية بوفد عالي المستوى.

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وأعلنت الحكومة الألمانية، يوم الاثنين، أن المؤتمر الدولي حول الأزمة في ليبيا "سيعقد في برلين في كل الأحوال في يناير"، مشيرة إلى 19 يناير كموعد لانعقاده، من دون تأكيد.

واستضافت موسكو، أمس الاثنين، محادثات بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا وممثلي طرفي الأزمة في ليبيا، قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.