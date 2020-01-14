شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يتسلم مقر هيئة العمليات فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية الإخبارية، أن الجيش السودانى تسلم مقر هيئة العمليات فى كافورى، بعد اشتباكات مع الوحدات المتمردة، وكانت قد انتشرت دبابات تابعة للجيش السودانى، مساء اليوم الثلاثاء، فى العاصمة الخرطوم، فى إطار تحركاته للتصدى لـ "تمرد" عناصر من جهاز المخابرات العامة السابق.

ودخلت دبابات الجيش السوداني في حي كافوري، الذي يتواجد فيه مقر لهيئة العمليات لجهاز المخابرات.

وشهد حي كافوري، في وقت سابق من الثلاثاء، تبادل إطلاق نار بين عناصر المخابرات السابقة الذين رفضوا تسليم المقر للجيش وقوات الأمن.

ويأتي تعزيز قوات الجيش في المنطقة مع اقتراب انتهاء مهلة مدتها 4 ساعات، قدمها الجيش للمتمردين لإلقاء السلاح والاستسلام.