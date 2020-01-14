شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليابانى: أرسلنا قوات للشرق الأوسط للحفاظ على الأمن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تارو كونو، وزير الدفاع اليابانى، إنه ممتن لزيارته الأولى إلى البنتاجون، فى الذكرى الـ 60 لتوقيع اليابان وأمريكا اتفاقية الأمن، مشيراً إلى أنه أجرى العديد من المباحثات مع وزير الدفاع الأمريكى خلال الزيارة، لجعل التحالف بين الجانبين أقوى، وتدعيم الاتفاق بين البلدين.

وأضاف وزير الدفاع الياباني، خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد فى البنتاجون في الذكرى الـ 60 لتوقيع اليابان وأمريكا اتفاقية الأمن، بحضور وزير الدفاع الأمريكى، أنه ناقش مع نظيره الأمريكى الأوضاع فى الشرق الأوسط والتطورات الأخيرة مع إيران، وكيفية تعامل القوات الأمريكية مع الأحداث فى المنطقة، مشيراً إلى أنه سيتم بذل جهوداً دبلوماسية مكثفة للتقليل من حدة التوتر بالمنطقة، وأنه تم إرسال قوات إلى منطقة الشرق الأوسط، من أجل الإسهام فى نشر الاستقرار والحفاظ على الأمن هناك.

وأوضح تارو كونو، أنه فيما يتعلق بأمريكا الشمالية، أنه غير مقبول إطلاق صواريخ من جانبها، وأنه لابد أن يكون هناك قرارات رادعة من مجلس الأمن فى هذا الشأن، بالإضافة إلى ضرورة مواجهة الأنشطة غير القانونية التى تقوم بها كوريا الشمالية، مؤكداً على أن العلاقات الأمريكية اليابانية أصبحت أكثر قوة من كل الجوانب.

وتوجه وزير الدفاع الياباني، بالشكر لوزير الدفاع الأمريكى على التبادل العسكري وتوفير الدعم اللازم المتعلق بالتسليح.