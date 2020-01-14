شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن العراقية: مقتل 2 وإصابة 5 آخرين فى هجوم لداعش على قضاء الدجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت خلية الإعلام الأمنى العراقية، مساء الثلاثاء، هجوم تنظيم داعش الإرهابى على إحدى نقاط المقر المسيطر فى الدجيل /فوج طوارئ صلاح الدين الرابع، مما أدى إلى مقتل منتسبين إثنين وجرح خمسة آخرين بينهم ضابط عراقى.

كان مصدر أمنى عراقى أكد اليوم الثلاثاء، بان عناصر فى تنظيم داعش الإرهابى هاجموا مرقد دينى فى قضاء الدجيل، فيما أشار إلى أن القوات الامنية العراقية باسناد العشائر اشتبكت معه.

وقال موقع السومرية نيوز إن "عناصر فى تنظيم داعش استهدفوا مرقد الشيخ ابراهيم فى قضاء الدجيل بعدد من قذائف الهاون ما أدى إلى الحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية".

أشار المصدر العراقى إلى أن "ذلك أعقبه اشتباكات بين عناصر التنظيم الارهابى من جهة والقوات الأمنية بإسناد العشائر من جهة أخرى"، مشيرا إلى أنه "لم تعرف حجم الخسائر البشرية التى خلفتها هذه الاشتباكات".

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