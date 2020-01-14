أول صور لشهيد الشهامة الجديد فى الدقهلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شاب مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة نقل، أثناء مطاردة لمجموعة لصوص على طريق طلخا شربين بمحافظة الدقهلية، بعدما خطفوا شنطة يد من سيدة أثناء توجهها إلى عملها، وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز طلخا من أهالى مدينة طلخا، بوقوع حادث تصادم توك توك بمواطن على طريق طلخا- شربين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع محمد إبراهيم محمود إبراهيم العزيزي، وشهرته محمد العزيزي 30 سنة ، ومقيم بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا، وذلك أثناء مطاردته لشابين خطفوا شنطة يد من سيدة أثناء توجهها إلى مقر عاملها بمدرسة على الطريق.

وبسؤال شهود العيان تبين أنه أثناء توجه سيدة تدعى "صديقة ع" مدرسة، إلى عملها، اقترب منه توك توك من الخلف، وقام بخطف شنطة يدها، وذلك أمام شارع العوضى، وأطلقت السيدة استغاثة بالمارة، وبعد سماع المجنى علية الاستغاثة داخل محل عملة بكافتيريا على الطريق بجوار الحادث، على الفور استقل دراجات النارية وانطلق خلف الجناة وظل يطردهم على طريق، وأثناء ذلك قام احد الجناة بركل المجني عليه بالقدم، فسقط بدراجته النارية أسفل عجلات سيارة كانت تسير فى الطريق المقابل.

وأوضح شهود العيان أن الجناة تمكنوا من الفرار بالتوك توك والحقيبة المسروقة، وتم استدعاء سيارة إسعاف وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي طلخا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة من مستشفى طلخا المركزي إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار الجناة.

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وعلى الجانب الآخر تكثف الأجهزة الأمنية، من انتشار ها لمحاولة التعرف على الجناة، وتم الاستماع إلى السيدة المجني عليها ومعرفة محتويات الشنطة وتكثف مباحث طلخا من تحرياتها لسرعة ضبط الجناة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.