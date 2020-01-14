سماع دوى أسلحة ثقيلة فى محيط مقر هيئة العمليات بالخرطوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية الإخبارية، سماع دوى أسلحة ثقيلة فى محيط مقر هيئة العمليات بكافورى فى الخرطوم، وكانت قد انتشرت دبابات تابعة للجيش السودانى، مساء اليوم الثلاثاء، فى العاصمة الخرطوم، فى إطار تحركاته للتصدى لـ "تمرد" عناصر من جهاز المخابرات العامة السابقة.
ودخلت دبابات الجيش السودانى فى حى كافورى، الذى يتواجد فيه مقر لهيئة العمليات لجهاز المخابرات.
وشهد حي كافوري، في وقت سابق من الثلاثاء، تبادل إطلاق نار بين عناصر المخابرات الذين رفضوا تسليم المقر للجيش وقوات الأمن.
ويأتي تعزيز قوات الجيش في المنطقة مع اقتراب انتهاء مهلة مدتها 4 ساعات، قدمها الجيش للمتمردين لإلقاء السلاح والاستسلام.
وأعلن الجيش السوداني أنه سيحسم الأمور خلال ساعات.
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